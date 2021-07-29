Eski CHP Genel Başkan Yardımcı Özpolat hayatını kaybetti

CHP’de Genel Başkan Yardımcılığı, İstanbul milletvekilliği, Parti Meclisi üyeliği, İstanbul İl Başkanlığı, ilçe başkanlığı görevlerinde bulunan 74 yaşındaki Mehmet Ali Özpolat hayatını kaybetti. Özpolat bir süredir hastanede tedavi görüyordu.

Özpolat'ın hayatını kaybettiği haberini CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu sosyal medya hesabından duyurdu. Kaftancıoğlu, paylaşımında "Partimizde birçok görevde bulunmuş, il başkanlığımızı da yapmış olan parti büyüğümüz Mehmet Ali Özpolat’ı kaybettik. Başımız sağ olsun" dedi.

Mehmet Ali Özpolat kimdir?

Kahramanmaraş Afşin'de 9 ocak 1947'de doğdu. Babasının adı Hasan, Annesinin adı Emine'dir. İlk ve orta öğrenimini Kahramanmaraş Afşin'de tamamladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Avukatlık mesleğini yaptı. Sırasıyla; Bakırköy Belediye Başkan Yardımcılığı, CHP Güngören İlçe Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği, CHP İstanbul İl Başkanlığı, CHP Parti Meclisi Üyeliği, CHP MYK Üyeliği, CHP Genel Sekreterliği Yardımcılığı, CHP Genel Başkan Yardımcılığı, 22'nci ve 23'ncü Dönem CHP İstanbul Milletvekilliği görevlerinde bulundu. (ANKA)