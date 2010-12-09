Eski CHP Belediye Başkan adayının boğazını kestiler!

T24

Çöp konteynırında birşeyler yakılmış

Cinayet, iddaa bayinin gün boyu açılmaması üzerine komşularının Yılmaz Bakıtkal'ın oğluna haber vermesi ile ortaya çıktı. İddiaya göre, saat 12.30 sıralarında komşuları tarafından görülen Yılmaz Bakıtkal, gün boyu iddaa bayini açmadı. Bakıtkal'ı merak eden komşuları durumu oğlu Kerem Bakıtkal'a bildirdi. Saat 18.30 sıralarında kapalı olan bayinin kapısını kırarak içeri giren oğlu, Yılmaz Bakıtkal'ı boğazı kesilerek öldürülmüş halde buldu. Oğlunun haber vermesi ile olay yerine gelen polis, yaptığı incelemede Bakıtkal'ın dün öğle saatlerinde öldürüldüğünü belirledi.Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, cinayetin işlendiği saatlerde bayinin hemen yanındaki çöp konteynerinin içinde bir şeylerin yakıldığını belirledi. Bunun üzerine konteyner incelenmek üzere polis merkezine götürüldü.Cinayetten sonra olay yerine gelen CHP'li Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz, Bakıtkal'ın 1999 yılında CHP Maltepe Belediye Başkanı adayı olduğunu ve iki dönem de CHP Kartal İlçe Başkanlığı yaptığı söylendi. Yaklaşık 8 yıldır iddia bayi işleten Bakıtkal'ın çevresinde sevilen biri olduğu da belirten Öz, “Partimize uzun süre hizmet etti. Çok üzüntülüyüz. Kimin, neden yaptığı belli değil” diye konuştu.Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.