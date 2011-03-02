Eski ÇEV Başkanı Yaşer kırmızı bültenle aranıyor

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Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ve Çağdaş Eğitim Vakfı (ÇEV) yöneticisi 8 sanığın yargılandığı davaya bakacak 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, Gülseren Yaşer hakkında çıkarılan yakalama emri kararının uygulanması için Adalet Bakanlığı’na gönderdiği yazıya, ''Yaşer'in yurt dışında olduğu'' ve ''yakalanamadığı'' bilgisinin yer aldığı cevap gönderildiği öğrenildi.Bunun üzerine mahkemenin, Yaşer'in Interpol aracılığıyla 'kırmızı bülten' ile aranmasına karar vererek, kararı ilgili kurumlara gönderdiği bildirildi.Davanın iddianamesinde, Yaşer'in başında bulunduğu ve misyonerlik faaliyetleri yaptığı belirtilen ÇEV'in, terör örgütü mensuplarına da burs verdiği iddiaları yer almıştı. Sanık Yaşer'in iddianamede, ''Ergenekon silahlı terör örgütüne üye olma'' ve ''hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek'' suçlarından 8 ile 19,5 yıl arasında değişen hapisle cezalandırılması talep ediliyor.İlk duruşması 18 Mart'ta görülecek davanın, ''Ergenekon'' soruşturmasını yürüten 3 savcı tarafından hazırlanan iddianamesi, ''Poyrazköy'de ele geçirilen mühimmat'' davası ile birleştirilmesi talebiyle mahkemeye sunulmuştu.