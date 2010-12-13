Eski ÇEV Başkanı hakkında 20 yıla kadar hapis isteniyor

T24 - ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ve Çağdaş Eğitim Vakfı (ÇEV) yöneticileri ile üyelerinden oluşan 8 sanığın, 7,5 ile 30 yıl arasında değişen hapisle cezalandırılması istendi.





Özel yetkili İstanbul Cumhuriyet savcıları Ercan Şafak, Murat Yönder ve Zekeriya Öz tarafından hazırlanan iddianame, bugün sanık avukatlarına verildi. İddianamede, sanıklardan Mustafa Namık Kemal Boya'nın ''Ergenekon Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma'', ''Devletin Güvenliğine İlişkin Gizli Belgeleri Temin Etme'' ve ''Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek'' suçlarından 12,5 yıldan 30 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.





İddianamenin kabul edildiği İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında yakalama kararı çıkarılan Eski ÇEV Başkanı Gülseven Yaşer ile Fatma Nur Gerçel'in ''Ergenekon Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma'' ve ''Hukuka Aykırı Olarak Kişiler Verileri Kaydetmek'' suçlarından 8 yıldan 19,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, Ayşe Yüksel, Halime Filiz Meriçli, Hamdi Gökhan Ecevit, Ömer Sadun Okyaltırık ve Aydın Ortabaşı'nın da ''Ergenekon Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma'' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapse mahkum edilmesi talep edildi.



