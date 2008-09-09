Eski CEO zimmet suçlamasıyla gözaltında



Atlas Jet Havayolları'nın Ali Batuhan Karataş, Tuncay Mustafa Doğaner, Erkan Draman ve Richard Wenzel adlı üst düzey dört yöneticisi, "kurdukları paravan şirketin içini boşaltarak, zimmetlerine para geçirdikleri" iddiasıyla gözaltına alındı. Soruşturmanın, Atlas Jet'in sahibi Ali Murat Ersoy'un Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı'na şikayet dilekçesi vermesi üzerine başlatıldığı öğrenildi.



Dört şüphelinin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali suçlarla Şube Müdürlüğü'nde sorguya alındığı belirtildi.



Havayolu taşımacılığında piyasanın önde gelen isimlerinden Atlas Jet, şirket içi bir dolandırıcılık olayı ile gündeme geldi. Alınan bilgiye göre, Atlas Jet'in sahibi Ali Murat Ersoy, Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı'na bir şikayet dilekçesi verdi. Dilekçede, şirketinde yönetici olarak çalışan Ali Batuhan Karataş, Tuncay Mustafa Doğaner, Erkan Draman ve Richard Wenzel'in, Atlas Jet Havayolları'na ait parayı yurtdışında kurdukları bir paravan şirkete aktardıklarını öne sürdü. Yolsuzluğun şirket içi yapılan denetleme sonucu ortaya çıktığı belirtilirken, iddiaya göre, 2006 yılından bugüne kadar 4 milyon dolar, şirket yöneticileri tarafından kurulan paravan şirkete aktarıldı.



Atlas Jet'in sahibi Ali Murat Ersoy'un bu iddiaları üzerine soruşturma başlatan Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı, şikayet dilekçesinde adı geçen dört şirket yöneticisinin gözaltına alınması talimatını verdi. Dün sabah saatlerinde harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Karataş, Doğaner, Draman ve Wenzel'i evlerinde gözaltına aldı.



Şüphelilerin, Atlas Jet içerisinde gerçekleştirildiği öne sürülen 4 milyon dolarlık yolsuzluk iddiaları ile ilgili olarak sorgulandıkları belirtildi. Polis yetkilileri yolsuzluk iddiasıyla ilgili araştırmanın geniş çaplı sürdürüldüğünü belirttiler.

