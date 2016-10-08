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Eski cemaat mensubu Nurettin Veren: Gülen Vatikan'a giderek biat etti, kardinal pasaportu var

"Dini liderler, ona referans verdi. Gülen de bu referansla Vatikan'a gitti"

08 Ekim 2016 13:28

Bir dönem Gülen cemaatinin önde gelen isimlerinden olan Nurettin Veren, Fethullah Gülen'in Vatikan'a ait kardinal pasaportu olduğunu öne sürerek "Gülen Vatikan'a giderek biat etti, kardinal pasaportu var" dedi.

Takvim gazetesinde yer alan habere göre Nurettin Veren'in açıklamaları şöyle:

"Fetullah Gülen, Acıbadem FEM Dershanesi'nde Vatikan Temsilcisi Maroviç, Ermeni Patriği Mutafyan, Hahambaşı İsak Haleva, Rum Patriği Bartholomeos ile bir araya geldi.Dini liderler, ona referans verdi. Gülen de bu referansla Vatikan'a gitti. 9 maddelik bir mektupla biat ettiğini bildirdi. Bunun üzerine "özel kişi" olduğunu gösteren bir belge, yani "kardinal pasaport u" aldı, Türkiye'ye döndü. Ve bu pasaportunu cebine koydu, hastalık bahanesiyle 1999 yılında ABD'ye gitti.

Gülen'e ağlayarak insanları etkileme metodunu Yaşar Tunagür öğretti. Tunagür, masonluğun kötü bir şey olmadığını anlatırdı. Kasım Gülek ve elit masonlarla ilişki içindeydi. İki oğlu, Gülen'in kamplarında, diğer oğlu Amerika'daydı. FETÖ, Adil Öksüz ile şaşırtma yapıyor, Alaaddin Kaya ve Kutbettin Gülen gibi asıl elemanlarını koruyor"a

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Nurettin VerenFethullah Gülenkardinal pasaportu

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