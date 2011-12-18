-Eski Çek Cumhurbaşkanı Havel öldü PRAG (A.A) - 18.12.2011 - Çek Cumhuriyeti'nin eski Cumhurbaşkanı Vaclav Havel öldü. Çek televizyonu, uzun süredir rahatsız olan Havel'in 75 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu. Havel'in yardımcısı Sabina Dancecova da Havel'in, ülkenin kuzeyindeki evinde bu sabah öldüğünü belirtti. Eski Çekoslovakya'da 1989'da yapılan Kadife Devrimin öncülerinden olan Havel, Çek Cumhuriyeti'nde 1990'da yapılan ilk serbest seçimlerde cumhurbaşkanı oldu. Ülkenin 1993 yılında Çek Cumhuriyeti ve Slovakya olarak barışçı bir şekilde ikiye bölünmesinde de önemli rol oynayan Havel, yeni Çek Cumhuriyeti'nin de ilk cumhurbaşkanı olarak seçildi. 1998'de yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Havel, Şubat 2003'te eski siyasi rakiplerinden Vaclav Klaus tarafından yenilgiye uğratıldı ve cumhurbaşkanlığı dönemi sona erdi. Son dönem Çek tarihinin en önemli aydınlarından olan tiyatro yazarı ve şair Havel'in 1960'lı yıllardan bu yana çok sayıda piyes, kitap ve siyasi denemesi yayımlandı.