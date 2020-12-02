Eski Çaykur Rizespor futbolcusu Mohamed Abarhoun 31 yaşında hayatını kaybetti

Son olarak Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'da forma giyen 31 yaşındaki Faslı oyuncu Mohamed Abarhoun mide kanamasından dolayı İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Uzun süredir sahalardan uzan kalan deneyimli stoper mide ağrısından dolayı tedaviye başlamış ve bir daha sahalara dönememişti. Tedavisi İstanbul'da devam eden 31 yaşındaki Abarhoun, mide kanamasından dolayı hayatını kaybetti.

Çaykur Rizespor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bir süredir tedavi görmekte olan eski futbolcumuz Mohamed Abarhoun’un vefat haberini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Ebediyete intikal eden Mohamed Abarhoun’a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz."