Eski Çatalca Belediye Başkanı Cem Kara son yolculuğuna uğurlandı

Çatalca Eski Belediye Başkanı Cem Kara, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, çok sayıda CHP Milletvekili ve belediye başkanın katıldığı cenaze töreniyle son yolcuğuna uğurlandı. 58 yaşında yaşamını yitiren Kara için ilk tören Çatalca Belediyesi Hizmet Binası’nın önünde yapıldı.

Cenaze töreninde konuşan İmamoğlu, merhum Kara ile uzun yıllar beraber çalıştığını, kalp kırmayan titiz bir insan olduğunu belirterek, “Çatalca ilçesine kendisini adamış 10 yıl hizmet etmiş bir insan için umut ediyorum; ilçe belediye başkanımızla adını burada daimi kılacak, güzel bir hizmet yapar ve ismini burada ömür boyu yaşatırız. Bu konuda Çatalca halkına sözümüzdür” dedi.

''İsmini burada yaşatma konusunda Çatalca halkına söz veriyorum''

Başkan İmamoğlu, “Burada çok güzel bir ailesi var. Sevgili eşine gerçekten ben bir insan olarak minnet duyuyorum. Tek bir gün yanından ayrılmadan her şeyi ile ona adayan sevgili eşine, güzel evlatlarına bütün Çatalca halkına, hatta İstanbul’umuza baş sağlığı diliyorum. Bütün dostlarına baş sağlığı diliyorum. Çatalca ilçesine kendisini adamış 10 yıl hizmet etmiş bir insan için umut ediyorum; ilçe belediye başkanımızla adını burada daimi kılacak, güzel bir hizmet yapar ve ismini burada ömür boyu yaşatırız. Bu konuda Çatalca halkına sözümüzdür. İlçe belediye başkanımızla konuşuruz. İsmini burada yaşatma konusunda ben de Çatalca halkına söz veriyorum. Tabii ki, insanın canı acıyor. Ölümün erkeni, geçi yok ama şu da bir güzelliktir diye düşünüyorum. Güzel iz bırakıp bu dünyadan göçmek, inşallah hepimize nasip olur. Arkasından herkesin hayır duası ettiği bir insan olmak, inşallah hepimize nasip olur. Ben Cem Kara ağabeyimin böyle bir insan olduğuna yürekten inanıyorum. Ben de tabii ki hakkımı helal ediyorum. Ama umut ediyorum, o da helal ederek göçmüştür. Allah rahmet eylesin.” ifadelerini kullandı.

Ferhatpaşa Mezarlığı'nda toprağa verildi

Kuran-ı Kerim tilaveti ve duaların okunmasının ardından belediye binasının önündeki tören sona erdi. Cem Kara’nın Türk Bayrağı’na sarılı naaşı ikindi vaktinde cenaze namazı için Çatalca Ulu Camii’ne getirildi. Buradaki törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, bazı CHP İstanbul Milletvekilleri, İlçe belediye başkanları, İBB bürokratları ve çok sayıda partili katıldı. Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler cami avlusunda Cem Kara’nın eşi Nurhan Kara ve çocuklarına başsağlığı diledi. Sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Cem Kara’nın cenazesi Feratpaşa Mezarlığı’nda toprağa verildi.

1962 yılı doğumlu Cem Kara, 2009 ve 2014 seçimlerini kazanarak iki dönem Çatalca Belediye Başkanlığı görevini yürütmüştü.

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