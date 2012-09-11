Eski Çankaya Belediye Başkanı tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Savcılığı'nca ihaleye fesat karıştırıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada eski Çankaya Belediye Başkanı Muzaffer Eryılmaz ile birlikte 7 kişi tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Savcılığı'nca ihaleye fesat karıştırıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada, geçtiğimiz gün aralarında eski Çankaya Belediye Başkanı Muzaffer Eryılmaz'ın da bulunduğu 20'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla belediyenin sağlık taramalarına ilişkin yaptığı ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda aralarında eski Çankaya Belediye Başkanı Muzaffer Eryılmaz ile Çankaya İlçe Sağlık Müdürlüğü eski çalışanları ve bazı özel firma yetkililerinin de bulunduğu 20'yi aşkın kişi gözaltına alındı. Çankaya Belediye Başkanı Muzaffer Eryılmaz ile birlikte 7 kişi savcılıktaki sorgularının ardından sevkedildikleri mahkemece tutuklandı.