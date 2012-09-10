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Eski Çankaya Belediye Başkanı gözaltında

Aralarında eski Çankaya Belediye Başkanı Muzaffer Eryılmaz'ın da bulunduğu 20'den fazla kişi 'ihale yolsuzluğu' operasyonunda gözaltına alındı.

10 Eylül 2012 20:34

Ankara Cumhuriyet Savcılığı'nca ihaleye fesat karıştırıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada, aralarında eski Çankaya Belediye Başkanı Muzaffer Eryılmaz'ın da bulunduğu 20'den fazla kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla belediyenin sağlık taramalarına ilişkin yaptığı ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda aralarında eski Çankaya Belediye Başkanı Muzaffer Eryılmaz ile Çankaya İlçe Sağlık Müdürlüğü eski çalışanları ve bazı özel firma yetkililerinin de bulunduğu 20'yi aşkın kişi gözaltına alındı.

Sağlık taraması için yapılan ihalelerde özel firmalara yaklaşık 4 milyon lira haksız para ödendiği ileri sürüldü.

Zanlılar ifade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

 

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