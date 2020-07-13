Eski Çankaya Belediye Başkanı Doğan Taşdelen son yolculuğuna uğurlanıyor 

Eski Çankaya Belediyesi Başkanı Doğan Taşdelen için Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevi’nin ardından Çankaya Belediyesi’nde tören düzenlendi. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, babasının her zaman emekçinin yanında durduğunu ifade ederek, “12 Eylül’de işkencelerden geçen herkese sahip çıkmıştı” dedi.

Bodrum’da geçirdiği kalp krizi sonucu 71 yaşında hayatını kaybeden Taşdelen, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Taşdelen için Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevi’nde düzenlenen cenaze törenine milletvekilleri, belediye başkanları, çalışma arkadaşları katılarak ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.