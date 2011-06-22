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Dünya

ESKİ BÜYÜKELÇİ ABD BAŞKANLIĞINA ADAY WASHINGTON (A.A)

22 Haziran 2011 00:34

-ESKİ BÜYÜKELÇİ ABD BAŞKANLIĞINA ADAY WASHINGTON (A.A) - 21.06.2011 - ABD'nin eski Pekin Büyükelçisi Jon Huntsman, ABD'de gelecek yıl yapılacak başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'nin adayı olabilmek için yarışacağını açıkladı. Huntsman, adaylığına ilişkin açıklamayı, New Jersey eyaletinde, arka fonunda Özgürlük Heykeli'nin göründüğü Liberty State Park'da yaptı.  ABD'nin eski başkanlarından Ronald Reagan da başkanlığa aday olduğunu 1980 yılında ilk kez burada açıklamıştı. Konuşmasında, başkan olması halinde ABD'nin borç felaketine batmasını önlemek için "zorlu kararlar" alacağı sözünü veren 51 yaşındaki eski Utah Valisi Huntsman, "Tarihimizde ilk kez, gelecek nesle daha az güçlü, daha az rekabetçi ve kendine daha az güvenen bir ülke bırakıyoruz. Bu kesinlikle kabul edilemez ve Amerika'ya yakışan bir durum değil" dedi. Huntsman, 2009 yılında ABD Başkanı Barack Obama tarafından atandığı Pekin Büyükelçiliği görevini, başkanlık yarışına hazırlanmak için geçen Nisan ayında bırakmıştı.  Cumhuriyetçi adaylar arasında yapılan anketlerde alt sıralarda yer alan Huntsman'ın, daha önce üç Cumhuriyetçi Başkan için çalışmış olmasına karşın, bazı konulardaki ılımlı tavrı ve Obama yönetiminde görev almasının, muhafazakar seçmenlerin oylarının önem taşıdığı parti ön seçimlerinde kendisi için dezavantaj olabileceği yorumları yapılıyor. Huntsman'ın, ılımlı ve bağımsız seçmenleri kendisine çekebilme ve her iki parti seçmenine de hitap edebilme potansiyeli, büyük kişisel serveti, güçlü dış politika deneyimi ve medyada tanınan bir isim olması gibi niteliklerinin ise yarışta kendisini iddialı konuma sokabileceği yönünde yorumlar da mevcut. (MEH-SRP)

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