Eski Bursa Emniyet Müdürü Kahya'ya 'FETÖ'den 8 yıl hapis cezası

Bursa'da 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutuklanan eski Bursa İl Emniyet Müdürü Ali Osman Kahya, 'Silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarpıtıldı.

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz sonrası başlatılan 'FETÖ' soruşturması kapsamında haklarında, Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından dava açılan tutuklu sanıklar eski Bursa İl Emniyet Müdürü Ali Osman Kahya, eski İl Vergi Dairesi Başkanı İbrahim Saydam, eski İl Sağlık Müdürlüğü yardımcılarından Yusuf Ziya Leventoğlu ile tutuksuz yargılanan Faruk Öztürk'ün karar aşamasına gelen yargılamasına devam edildi. Tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada, sanıklar yöneltilen suçlamaları kabul etmeyip tahliye ve beraatlarını talep etti.

Duruşmaya kısa süre ara veren mahkeme heyeti, 'Silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan Ali Osman Kahya'ya 8 yıl 1 ay 15 gün, Yusuf Ziya Leventoğlu'na 7 yıl 6 ay, İbrahim Saydam'a ise 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Saydam'ın tahliyesine karar veren mahkeme heyeti, Faruk Öztürk'ün dosyasını ise tefrik etti.(DHA)