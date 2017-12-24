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Eski Burdur valisi ihraç edildi

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR eski Valisi Hasan Kürklü, KHK ile kamu görevinden ihraç edildi

24 Aralık 2017 13:52

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR eski Valisi Hasan Kürklü, KHK ile kamu görevinden ihraç edildi.
Burdur Valiliği\'nde 2014- 16 yılları arasında görev yaptıktan sonra 2016 yılındaki kararnameyle Merkez Valiliği görevine atanan Hasan Kürklü, İçişleri Bakanlığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alındı. Hasan Kürklü, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bu yıl 16 Eylül\'de İstanbul\'da gözaltına alındı. Daha sonra Antalya\'ya getirilen Hasan Kürklü, 10 Ekim\'de tutuklandı. Hasan Kürklü, Resmi Gazete\'nin bugünkü sayısında yayımlanan KHK ile kamudan ihraç edildi. Kararname ile Burdur\'un Bucak ilçesinde görevli imam, Kuran kursu öğretmeni, Gölhisar ilçesinde de infaz koruma memuruyla imam da ihraç edildi.

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