Eski Britanya Başbakanı Blair: ABD'de Demokratların Sanders'ı seçmesi büyük kumar olur

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Eski Britanya Başbakanı ve İşçi Partisi Genel Başkanı Tony Blair, ABD'deki Demokratların başkan adayı olarak Bernie Sanders'ı seçmesinin büyük bir kumar olacağını söyledi.

Blair, Sanders'ın Jeremy Corbyn'in yönetimindeki Britanya İşçi Partisi'nin geçen aylarda Muhafazakar Parti'ye karşı aldığı yenilginin bir benzerini alabileceğini ifade etti.

Britanya'da Aralık ayında yapılan seçimlerde Muhafazakar Parti, İşçi Partisi'ne ciddi bir fark atmıştı ve Boris Johnson başbakanlığını sürdürmeye hak kazanmıştı.

Birçok Sanders destekçisi, Blair'in yorumlarına sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

Ön seçimlerdeki liderliğini Süper Salı'da eski Başkan Yardımcısı Joe Biden'a kaptıran Sanders, geçen hafta rakibinin daha da gerisine düştü.