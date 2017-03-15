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Dünya

Eski Brezilya Devlet Başkanı hâkim karşısında

Eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, rüşvet almakla suçlanıyor

15 Mart 2017 02:05

Brezilya'da devlete ait petrol şirketi Petrobras üzerinden rüşvet almakla suçlanan eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, hâkim karşısına çıktı.

Brezilya yerel medyasındaki haberlere göre, başkent Brasilia'daki fedaral mahkemede hakim karşısına çıkan eski Devlet Başkanı Lula da Silva, hakkındaki suçlamaları reddetti. 

Lula da Silva, eski Pertobras Müdürü Nestor Cervero'yu tanımadığını dile getirdi. 

Petrobras soruşturmasını yürüten savcılar, Odebrecht isimli inşaat firmasının, devlete ait petrol şirketi Petrobras'tan 8 ihale almak için Lula da Silva'ya rüşvet verdiğini ileri sürmüştü. 

Mart 2015'te başlatılan soruşturma kapsamında, aralarında şirketin üst düzey yöneticileri, iki eski milletvekili ve ünlü iş adamlarının bulunduğu 100'den fazla kişi gözaltına alınmıştı. Bu süreçte eski Petrobras Genel Müdürü Paulo Roberto Costa, 7,5 yıl hapse mahkum edilirken, eski Devlet Başkanı Lula da Silva, 2016 mart ayı başında soruşturmaya dahil edilmişti. 

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