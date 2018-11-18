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Dünya

Eski Brexit Bakanı: May rotasını değiştirmeli

"Hemen harekete geçmek çok önemli"

18 Kasım 2018 20:32

T24 Haber Merkezi

Birleşik Krallık'ın eski Brexit Bakanı Dominic Raab İngiltere Başbakanı Theresa May'in Brexit anlaşmasının ciddi biçimde kusurlu olduğunu, ancak May'in hala rota değiştirebileceğini belirtti.

Raab geçtiğimiz çarşamba günü May'in anlaşmasını destekleyemeyeceğini belirterek istifa etmişti.

BBC'ye konuşan Raab ''Ben hala anlaşmanın değiştirilebileceğini düşünüyorum, ancak zaman daralıyor. Rotamızı değiştirmeliyiz" dedi ve Parlamento'nun şu anki anlaşmayı desteklemeyeceğini belirtti. Raab sözlerine "Hemen harekete geçmek çok önemli" diyerek son verdi.

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