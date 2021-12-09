Eski BOTAŞ Gaz Alım Dairesi Başkanı Aktürk'ten doğalgaz faturası önerisi: Dar gelirliye 150 metreküpe karşılık gelecek mavi kart verilebilir

Eski BOTAŞ Gaz Alım Dairesi Başkanı ve Enerji Günlüğü yazarı Ali Arif Aktürk, artan doğalgaz faturalarına ilişkin enerji desteklerini ve sübvansiyonları değerlendirdi. Aktürk, sağlıklı bir enerji piyasası için enerji konusunda sağlanacak destek ve sübvansiyonların doğru bir sistem çerçevesinde yapılması gerektiğini söyledi. Aktürk ayrıca dar gelirlilerin artan faturalar karşısında rahatlatılması için öneride de bulunarak "Dar gelirliye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kış döneminde 150 m3 karşılığı her ay isme yazılı mavi kart, mavi çek ya da adını siz koyun, verse ve bu dar gelirli abone faturasını dağıtım şirketine öderken bu karta denk gelen miktarı faturadan mahsuplaşır. Kalan kısım var ise onu da kendi cebinden nakit olarak öder" dedi.

Aktürk, doğalgazda şu andaki fiyatlandırma yapısının kesinlikle sürdürülemez bir durumda olduğunu söyledi. Aktürk, KDV farklılaştırması yanında BOTAŞ’ın konut, sanayi, elektrik gibi farklı bir fiyat politikası uygulamaktan vazgeçmesi, onun yerine standart bir esneklikteki bir doğalgaz kontratına UDN’da teslim edecekmiş gibi tek bir satış fiyatı açıklaması gerektiğini söyledi. BOTAŞ’ın doğrudan müşterisine yaptığı satışlarda iletim, dağıtım bedellerini de faturasına eklemesi gerektiğini kaydetti.

Aktürk, "Türkiye'de dört kişilik bir ailenin yıllık ortalama doğal gaz tüketiminin yaklaşık 1600 metreküp olduğunu varsayalım. Bunun 600 m3’ü mutfak sıcak su, 1000 m3’ü ise ısınma olsa, yaklaşık 50 m3 ayda mutfak ve sıcak su, beş ayda ısınma için tüketiyor olsa 200 m3’de ısınma için harcar" diyerek yazısında şu önerileri getirdi:

"Dar gelirliye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kış döneminde 150 m3 karşılığı her ay isme yazılı mavi kart, mavi çek ya da adını siz koyun, verse ve bu dar gelirli abone faturasını dağıtım şirketine öderken bu karta denk gelen miktarı faturadan mahsuplaşır. Kalan kısım var ise onu da kendi cebinden nakit olarak öder. Dağıtım şirketleri ise ay sonunda toplanılan bu mavi kartların bedellerini BOTAŞ’a ödedikleri gaz bedellerinden mahsuplaşırlar. Bu mavi kartların toplam bedelleri ise genel bütçeye konulmuş olan kaynaktan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından BOTAŞ’a ödenir.

İlk bakışta biraz ağır iş yükü ortaya çıkaracak gibi görünse de aslında bilgisayar sistemlerinin çok geliştiği günümüzde bu çok rahat yapılır. Yok eğer bu kadar kapsamlı bir yapıya gerek yok diyorsanız, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kendisinin belirlediği dar gelirlilere 150 m3 doğalgazın bedelini nakdi olarak öder."