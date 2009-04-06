Eski borsa yeni logosunu arıyor

118 yıllık İzmir Ticaret Borsası, 50 yıldır kullandığı mevcut logosunun yerini alacak yeni logo tasarımı için yarışma açtı.



Türkiye'nin en eski borsa kuruluşu olan 118 yıllık İzmir Ticaret Borsası, 50 yıldan bu yana kullanmakta olduğu mevcut logosunun yerini alacak yeni kurumsal logonun tespit edilmesi için tasarım yarışması açtı.



İzmir Ticaret Borsası (İZTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, logo yarışmasının duyurulması amacıyla düzenlediği basın toplantısında, 118 yıllık bir borsa olarak İZTB'nin, geleneksel değerlere sahip çıkan bir kurum olmakla beraber, değişim ve gelişimden korkmayan, yenilikçi ve atılımcı bir yapıyı barındırdığını belirtti.



Borsanın geçmişiyle her zaman gurur duyduklarını ve duymaya da devam edeceklerini ifade eden Kestelli, bununla birlikte 50 yıldır kullanılmakta olan logonun bazı temel ihtiyaçlardan dolayı değiştirilmesine ihtiyaç olduğunu dile getirdi. Kestelli, 50 yıldır kullanılmakta olan mevcut logonun, gayet güzel bir şekilde borsayı anlattığını, ancak teknik açıdan çok karmaşık olması nedeniyle akılda kalması zor ve farklı zemin uygulamalarında iyi sonuç vermeyebilen bir özelliğinin bulunduğunu kaydetti.



Yeni logoya ihtiyaç duyulmasının bir nedeninin de borsanın kurumsal kimliğini güçlendirmek olduğunu ifade eden Kestelli, "Bu logo çalışmasını borsamızın daha geniş kitlelerce tanınması, hizmetleri ve faaliyetlerinin bilinirliğinin artırılması için bir fırsat olarak görüyoruz" dedi.



Kestelli, bu çerçevede borsanın yeni logosunun, ülkede bu alanda faaliyet gösteren insan kaynağının, özellikle de gençlerin yaratıcılıklarını ortaya koyabilmelerine imkan veren ülke çapında bir yarışmayla belirlenmesine karar verdiklerini belirtti.



Bu alanda çalışma yapan tüm profesyonel ve amatörlere açık olarak düzenlenecek yarışmayla ilgili ayrıntılı katılım koşulları ile şartnamenin "www.iztb.org.tr" internet adresinden edinebileceğini kaydeden Kestelli, yarışmada birinci seçilen eserin 4 bin lira, mansiyona değer bulunan iki eserin de biner lira ile ödüllendirileceğini bildirdi.



Kestelli, son eser teslim tarihi 22 Mayıs olarak belirlenen yarışmada, sonuçların İzmir Reklamcılar Derneği, Dokuz Eylül, Ege, İzmir Ekonomi ve Yaşar üniversiteleri ile borsa yönetim kurulu temsilcilerinden oluşacak seçici kurulun yapacağı değerlendirmenin ardından 4 Haziranda açıklanacağını söyledi.

