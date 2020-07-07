Eski Bolivya Devlet Başkanı Morales hakkında tutuklama kararı

Sputnik Türkçe'nin Bolivya basınından aktardığı habere göre, eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales hakkında, ordunun ve muhalefetin baskısıyla istifa etmesinin ardından göreve gelen geçici hükümete karşı destekçilerinin başlattığı olayların araştırıldığı soruşturmada tutuklama kararı çıkarıldı.

Soruşturmada, Evo Morales'in 12-17 Kasım 2019'da koka üreticisi Faustino Yucra Yarwi ile en az 2 kere görüştüğü belirtildi. Morales ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Yarwi ile telefonda görüştüğünü ve hakkındaki suçlamaları reddederek, bunları 'politik baskı' olarak niteledi.

Evo Morales hakkındaki soruşturma, istifasının ardından göreve gelen geçici hükümetin, Hükümet Bakanı Arturo Murillo'nun, Yarwi ile Morales'in telefonda görüştüğünü iddia ettiği videoyu paylaşmasıyla başlamıştı.

Videoda, Morales'in Yarwi'ye ülkenin çeşitli bölgelerine yakıt ve yiyecek ulaşımının engellenmesini ve geçici Devlet Başkanı Jeanine Anez hükümetiyle barikatlar kurarak fiili mücadele etme emri verdiği iddia edilmişti.