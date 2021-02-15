Eski Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ergüder: Melih Bulu ataması benim için sürpriz oldu, süreç uzayınca içime şüphe düşmüştü

Eski Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Üstün Ergüder, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üniversiteye AKP'den milletvekili ve belediye başkanı aday adayı Prof. Dr. Melih Bulu'yu rektör olarak atamasına ilişkin olarak, "Boğaziçi Üniversitesine yapılan son atama benim için sürpriz oldu. Üniversitenin başında camia tarafından benimsenmiş bir rektör vardı. Başarılı bir dört yıl geçirmişti. Düşünebileceğiniz her liyakat kriterine göre de ikinci dönemini tamamlamak üzere atanmasını beklemek gayet normaldi. Ancak, Kasım ayında atanması gerekiyordu. Süreç uzayınca içime, inanmak istemediğim, bir şüphe de düşmüştü." dedi.

Ergüder, Karar gazetesi yazarı Taha Akyol'a konuştu. Ergüder, "Uzaktan izleyebildiğim kadarı ile yalnız öğretim üyeleri ve öğrenciler için değil camia için de şok oldu. BÜ öğrencilerinin tepkisi ilginçti. Barışçılığı, sosyal medyanın zekice kullanılması sanırım öğrenci protesto tarihimizde yeni bir sayfa açtı. Aynı şeyi öğretim üyelerinin davranışları için de söyleyebilirim." ifadesini kullandı.