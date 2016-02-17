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Dünya

Eski BM Genel Sekreteri hayatını kaybetti

BM’nin 6'ncı Genel Sekreteri olan Gali, Kıbrıs sorununun çözümü için aktif çaba harcamıştı

17 Şubat 2016 09:17

Eski Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Butros Butros Gali'nin öldüğü açıklandı. 93 yaşındaki Mısırlı emekli diplomatın, Kahire'de leğen kemiği kırıldıktan sonra getirildiği hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

BBC Türkçe'nin haberine göre, 1992'de, Körfez Savaşı'ndaki belirleyici rolünden sonra BM'nin etkinliğinin arttığı bir dönemde genel sekreterliğe seçilen Gali beş yıl görev yaptı. Ancak Gali, BM'nin 1994'te Ruanda'da soykırımı engelleyememesi nedeniyle eleştirilere hedef oldu.

NATO'nun Bosna'daki bombardımanına karşı çıkan Butros Butros Gali, bu tavrıyla ABD'yi öfkelendirdi.

Güvenlik Konseyi'nde Yemen'deki insani krizin ele alındığı oturum öncesinde, Gali için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

 

Gali Fikirler Dizisi

 

BM’nin 6'ncı Genel Sekreteri olan Gali, Kıbrıs sorununun çözümü için aktif çaba harcadı.

1992'de dönemin Kıbrıslı Türk ve Rum liderleri Rauf Denktaş ve Glafkos Klerides arasında yapılan görüşmelerde Gali kendi adıyla anılan bir harita sunmuştu. Haritada şu anda Ada'nın yaklaşık yüzde 35'ini elinde tutan Kıbrıslı Türklere yüzde 28.2 oranında toprak önerildi.

Haritada 37 Türk köyünün Rumlara verilmesi (Maraş ve Güzelyurt dâhil); Karpaz'da bir Rum kantonunun oluşturulması isteniyor ve on binlerce Rum'un Kuzey'e dönmesi öngörülüyordu.

Bir ay sonra yapılan ikinci turda Gali sonradan ''Gali Fikirler Dizisi'' anılan bir çözüm planı sundu.

Bunu bir güven artırıcı önlemler paketi izledi. İki yıl süren müzakerelerde sonuç alınamayınca paket ortadan kalktı.

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