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Eski Bitlis Emniyet Müdürü usulsüz dinlemlere ilişkin soruşturma kapsamında tutuklandı

Soruşturma kapsamında 7 şüpheli ise hala firari bulunuyor

22 Haziran 2015 23:26

Ankara merkezli usulsüz dinlemelere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında eski Bitlis Emniyet Müdürü Sadettin Akgüç hakkında tutuklama kararı verildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan Akgüç, akşam saatlerinde avukatıyla birlikte adliyeye gelerek teslim oldu.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Alparslan Karabay, Akgüç'ü tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti. Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği, Akgüç'ün tutuklanmasına karar verdi. Soruşturma kapsamında 7 şüpheli ise hala firari bulunuyor.

Ankara merkezli usulsüz dinlemelere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 11 Mayıs'ta 16 ilde 34 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Bunlardan 14'ü tutuklanmış, 10 kişi adli kontrol şartıyla salıverilmiş, 2 kişi emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakılmış, 8 kişi ise bulunamamıştı.

Şüpheliler, başta siyasiler olmak üzere, Cumhurbaşkanlığı danışmanları, gazeteciler, hakimler ve iş adamlarının da aralarında olduğu 48 kişiyi dosyalara farklı isimlerle dahil ederek dinlemek, suç işlemek için kurulan örgüte üye olma, belgede sahtecilik, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve saklama, özel hayatın ve haberleşmenin gizliliğini ihlal ile suçlanıyor.

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