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Eski Beytüşşebap Kaymakamı'nın eşi de 'FETÖ'den gözaltına alındı

Kadir Güntepe'nin ByLock kullandığı iddia ediliyor

19 Ocak 2017 19:15

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'FETÖ' soruşturması kapsamında Beytüşşebap eski Kaymakamı, Elazığ Valiliği Hukuk Müşaviri Kadir Güntepe'nin eşi de gözaltına alındı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY'nin mülkiye yapılanması soruşturması kapsamında dün Kayseri'de gözaltına alınan Güntepe'nin eşi Z. Güntepe de aynı ilde gözaltına alındı. Şüpheli Z. Güntepe'nin de Tokat'a getirileceği öğrenildi.

Bu arada terör örgütünün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock"u kullandığı iddiaedilen Kadir Güntepe'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

ETİKETLER

Kadir GüntepeByLockFETÖsoruşturma

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