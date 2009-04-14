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Eski Beylikdüzü Belediye Başkanı Orakçı tutuklandı

14 Nisan 2009 08:18

Jandarmanın yürüttüğü operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen ve eski Beylikdüzü Belediye Başkanı Vehbi Orakçı'nın da aralarında bulunduğu 11 kişi tutuklandı.

Büyükçekmece Adliyesi'nde Cumhuriyet Savcısı'nca ifadeleri alınan 24 kişiden 5'i serbest bırakılırken, 19'u tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede sorgulanan 19 kişiden, aralarında Vehbi Orakçı'nın da yer aldığı 11 kişi tutuklandı, 8'i ise serbest bırakıldı.

Beylikdüzü Belediyesi ve yan kuruluşu BEYAŞ Turizm Sağlık İnşaat AŞ'deki bir grubun "ihaleye fesat karıştırmak", "rüşvet almak", "görev ve unvanını kötüye kullanmak suretiyle haksız kazanç elde etmek" suçlamalarına ilişkin yürütülen operasyonda 24 kişi gözaltına alınmıştı. (aa)

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