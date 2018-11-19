Eski Beşiktaşlı yıldız Fernandes Galatasaray'a önerildi

Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi bu sezon sona erecek olan Manuel Fernandes'i menajeri Paulo Barbosa, Galatasaray'a önerdi ve oyuncunun sarı-kırmızılılara gelebileceğini açıkladı. Ancak Galatasaray'dan henüz olumlu ya da olumsuz bir cevap ulaşmadı.

Milliyet Gazetesi'nden Nevzat Dindar'ın haberine göre; Galatasaray'da son dönemde yaşananlar, kadrodaki eksikler nedeniyle ara transferde yeni isimlerin takıma katılabileceği söylentileri üzerine menajerler harekete geçti. Galatasaray'ı iyi bir pazar olarak gören futbolcu temsilcileri sarı-kırmızılıların kapısını çalmaya başladı. Cim-Bom'a önerilen isimlerden biri de eski Beşiktaşlı Fernandes oldu.

Beşiktaş'ta iyi bir performans ortaya koyan ancak parasal nedenlerle Lokomotiv Moskova'yı tercih eden Portekizli futbolcunun menajeri Paulo Barbosa'nın, 32 yaşındaki oyuncuyu sarı-kırmızılılara teklif ettiği öğrenildi. Lokomotiv Moskovaile sözleşmesi 2019 Haziran'ında sona erecek olan Fernandes'in, ara transfer döneminde Galatasaray'a gelebileceği bildirildi. 10 numara pozisyonda Belhanda'dan istediği verimi alamayan Galatasaray'ın yıldız oyuncuya yeşil ışık yakabileceği dile getirildi. Fernandes'in menajeri Barbosa, "Şu an kasım ayındayız. Devre arasına kadar biraz daha zaman var. Yeni bir kulüp mü bulacağız? FIFA kurallarına göre aralıktan sonra böyle bir hakkımız var. Bizim bazı taleplerimiz vardı, eğer eski teklifi tekrarlarlarsa bunu kabul etmeyeceğiz" demişti. Galatasaray ise bu teklif karşısında olumlu ya da olumsuz bir yanıt vermedi. İlk olarak takımdaki bazı isimleri satarak UEFA Finansal Fair Play sarmalından kurtulmak isteyen Galatasaray Yönetimi, Maicon, Feghouli, Belhanda gibi futbolcuları satabilirse ara transfere yön verebilecek.