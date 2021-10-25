Eski Beşiktaşlı Sead Halilagiç: O gol aklımdan çıkmıyor, şiir kitabımda da o golden bahsettim

Beşiktaş'ın eski savunmacısı Sead Halilagiç, 1999-2000 yılında sarı-kırmızılı takımdan yedikleri golü unutamıyor.

Beşiktaş'ın eski savunmacısı Sead Halilagiç derbi öncesi siyah-beyazlı takım hakkında konuştu.

Halilagiç hem Beşiktaş formasıyla top koşturmuş hem de yakın dönemde kulübün altyapısında görev yapmıştı.

49 yaşındaki eski futbolcu futbolculuğunun yanı sıra bugüne kadar yazdığı kitaplarla da biliniyor. 18 yaşından bu yana şiir yazan Halilagiç'in kitaplarının yanı sıra üç kısa filmi de bulunuyor.

Goal Türkiye'den İdil Erin Tetik'e konuşan Halilagiç, Sergen Yalçın ve Fatih Terim için benzetmelerde bulundu. Halilagiç, "Sergen Yalçın yazar olsaydı, hareketli hayatından dolayı, Charles Bukowski'ye benzetebilirdim. Fatih Terim ise, teknik direktör olmasaydı, yazar değil de polis amiri olurdu." dedi.

"Kontratım bittikten sonra görüşmedim bile"

1999-2000 sezonunda şampiyonluk için Galatasaray ile Beşiktaş kıyasıya mücadele ediyor. Dolmabahçe'de oynanan mücadele 1-0'lık Beşiktaş üstünlüğüyle giderken Halilagiç'in geri pasını kaleci Fevzi Tuncay ıskaladı ve maç 1-1 bitti.

Derbi tarihinin unutulmaz anlarından biri olarak hatırlanan pozisyonla ilgili Sead Halilagiç anılarını paylaştı ve şunları kaydetti:

"Gol mu oldu diye, ben de şaşırdım. Topu bir an sahada göremedim. Golü yediğinde, bir şey söylemedim. Maçtan sonra da... Hiçbir medyaya, demeç bile vermedim. Hatta daha sonrasında, Fevzi'ye de bir şey söylemedim, sustum. Beşiktaş'ta kontratım bittikten sonra Fevzi'yle görüşmedim bile. Kısmet..."

"Maçtan evvel, Galatasaray ile aramızda 6 puan fark vardı. Yenersek üç puana indireceğiz ve önümüzdeki kalan beş haftada o üç puan farkı yakalayacağız diye düşünüyordük. Zaten takım formdaydı. Üst üste on iki galibiyetimiz vardı. Galatasaray'ın UEFA Kupası yarı final maçları vardı. Oraya daha fazla konsantre olup belki ligimizde puan kaybı yaşayacak diye hesap yaptık ama tutmadı, üzüldük. Son kitabımda yazdığım bir şiirde o golden bahsediyorum. Aklımdan çıkmıyor, hatta bir sürü insanın kafasından da çıkmıyor. O golden sonra Beşiktaş kendi kalesine ne goller görmüş ama bunlardan kimse bahsetmiyor. Hala o maçta benim attığım golü konuşuyorlar, o da ilginç tabii ki..."