-Eski Beşiktaşlı, Maradona'yı üzdü ABU DABİ (A.A) - 16.09.2011 - Arjantinli Teknik Direktör Diego Maradona, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) El Vasl takımının başında çıktığı ilk maçta mağlubiyete engel olamadı. El Vasl, BAE Kupası'nda karşılaştığı El Cezire'ye uzatma dakikalarında yediği golle 4-3 mağlup oldu. Abu Dabi'deki Muhammed Bin Zayid Stadındaki karşılaşmada El Vasl'ın 3 golünü de Maradona'nın teknik adamlığa gelmesiyle transfer edilen Arjantinli Mariano Donda attı. El Cezire'nin golleri ise Bare, Oliveira, İbrahim Diaky ve Matias Delgado'dan geldi. Maradona, basın toplantısında takımının mücadelesinden memnun olduğunu, özellikle ikinci yarıda iyi oynadıklarını söyledi. Hakemin bazı kararlarını beğenmediğini belirten Maradona, ''Bir penaltımız verilmedi ve rakibin attığı gollerden biri geçerli sayılmamalıydı'' dedi.