Eski Beşiktaşlı Bobo, 'Altın Ayakkabı'nın sahibi oldu

Adrian Mierzejewski ise yılın futbolcusu seçildi

İSTANBUL,(DHA)

Beşiktaş\'ın 6 sezon formasını giyen ve attığı goller ve kazandırdığı kupalarla taraftarın gönlünde taht kuran Brezilyalı futbolcu Bobo, Avustralya A Ligi\'nde attığı 27 golle altın ayakkabının sahibi oldu. Öte yandan eski Trabzonsporlu Adrian Mierzejewski ise yılın futbolcusu seçildi.

Beşiktaş formasıyla 205 karşılaşmaya çıkan ve 83 kez gol sevinci yaşayan Bobo, Avustralya A Ligi ekiplerinden Sydney FC formasıyla 27 maçta 27 gol atarak \'Altın Ayakkabı\'nın sahibi oldu. Ayrıca Bobo\'nun takım arkadaşı olan eski Trabzonsporlu Adrian Mierzejewski de yılın futbolcusu ödülünü kazandı. Adrian ise 3 yıl formasını giydiği Trabzonspor\'da 115 mücadelede forma giyerken 20 gol ve 29 asistlik performans göstermişti.

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