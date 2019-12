Eski Beşiktaşlı Alpay Siirt’in patronu oldu

T24 - Siirt Futbol Faaliyetleri adlı bir şirket kuran eski futbolcu Alpay Özalan, Siirtspor’un patronu oldu. Şirketin yüzde 1 hissesi de Fadıl Akgündüz ve ailesine ait.





A Milli Futbol Takımı ve Beşiktaş’ın unutulmaz oyuncularından Alpay Özalan, futbol kulübü sahibi oldu. Alpay Özalan, yönetim kurulunda yer aldığı ve bir dönem futbolcusu olduğu





Siirtspor’un artık patronu...



Bir dönem İngiltere ve Güney Kore’de de top koşturan Özalan, bu ay Siirt’te ‘Siirt Futbol Faaliyetleri’ adlı bir şirket kurdu. 200 bin lira sermayeli şirketin yüzde 99’u Özalan’a ait. Ancak şirketin bir diğer ortağı da bir zamanlar patronu olduğu Jet-Pa nedeniyle adı ‘Jet Fadıl’a çıkan Siirtli işadamı Fadıl Akgündüz.



Geçen yıl Siirtspor başkanlığına Akgündüz, asbaşkanlığa da Alpay Özalan getirilmişti. Teknik direktörlük yapmak yerine hep takım sahibi olmayı hayal ettiğini söyleyen Alpay Özalan, şunları anlatıyor:



“Bu takımı aldım. Hayatıma değişik bir platform seçmek istedim. Türkiye’de 20 bine yakın antrenör var. Ben ise yurtdışında, Avrupa ve Asya’da çok değişik deneyimler elde ettim. Bir kulübün nasıl yönetileceğini çok iyi inceledim. Kulüp için en iyisi şirketleşmek. Siirtspor’u şirketleştirdik. Takımın yüzde 99’u da benim oldu. Amacımız hem para kazanmak, hem de iyi işler yapmak.”





Stadyum inşa edecek



Siirtspor’un 3. ligde oynadığını hatırlatan Özalan, 3 yıl içinde fire vermeden takımı 1. lige taşıyacağını söylüyor. Özalan şöyle diyor:



“Takımın Güneydoğu’da olması ayrı bir güzellik. Oradaki halka birşeyler vermek istedik. Yıllar önce de Fadıl Akgündüz takımı 3. ligden 3 yılda 1. lige taşımıştı. Siirt’te büyük bir stadyum projemiz var. Futbolcular tesis sıkıntısı olduğundan Siirt’e maçtan maça gidiyor. Tesis de yapacağız. Bu arada 1. lige çıkınca bile bu takımda yabancı olmayacak. Çünkü yabancı futbolcunun hep Türk futbolcusunun önüne geçtiğini düşünüyorum.”





Seray Sever kozmetik zinciri kuruyor



Oyuncu Seray Sever, kozmetikçi Tekin Acar’la ortak olarak Brad Pitt gibi müşterileriyle tanınan ABD’li lüks kişisel bakım ürünleri üreticisi Kiehl’s markasının zincirini kuruyor. Bu ay 200 bin lira sermayeli Mia Kozmetik adlı bir şirket kuran iki ortak, ilk Kiehl’s mağazasını mayısta Akmerkez’de 373 numaralı dükkânda açıyor. Zincir haline geleceklerini söyleyen Seray Sever şunları anlatıyor:



“Artık her şeyin doğalı revaçta. Ben alerjik olduğumdan her ürünü kullanamıyorum. Yurtdışına gittiğim zaman Kiehl’s ürünleri alırdım. Sivilce ilacından köpek şampuanına kadar her tür ürünleri var. Tekin Acar’la bu markayı Türkiye’ye getirmeye karar verdik. Ancak şirket, ürünlerinin yalnızca kendine ait mağazalarda satılmasına izin veriyor. İlk mağaza Akmerkez’de mayısta açılacak. İstanbul’da 2 - 3 mağaza olacak. Daha sonra Türkiye’ye yayılacak. Fiyatlarımız ABD’deki fiyatlardan çok farklı olmayacak.” L’Oreal’in sahibi olduğu Kiehl’s 2008 yılında Brad Pitt’le ortak çevre dostu bir vücut şampuanı üretme kararı almıştı.