Eski Beşiktaş yöneticisi Celal Kolot: Daha büyük yaptırım gelebilir

Eski Beşiktaş yöneticisi Celal Kolot, Beşiktaş’ın Avrupa Kupaları’ndan men edilmesinin nedeninin Yıldırım Demirören yönetimi olduğunu söyledi, gelecekte daha büyük sıkıntıların yaşanabileceğini dile getirdi. Kolot, “Vergi borçlarını da ödeyemezsek Beşiktaş’a daha büyük yaptırımlar gelebilir” dedi.

Kolot, A Haber’de “Bi Sormak Lazım” programında Selin Ongun’un sorularını yanıtladı. İşte o açıklamalar:

'Fikret Orman mayın tarlasında yürüyor'

“Seneler evvel söyledik, çok tepki aldık. Sayın Demirören hiçbir detayı ödemeyerek pas geçerek en ufak üç beş milyarlık davaları bile bitirmeyerek Beşiktaş’ı bugünlere getirdi. Maalesef bunların olacağı belliydi. Fikret Orman’ın kabahati yok. Tamamen eski yönetim takımı bu hale getirdi. Orman da plansız programsız geldi. O nedenle her gün mayın tarlasında yürüyor. Her adımda mayın patlayabilir. Vergi borçlarını da ödeyemezsek Beşiktaş’a daha büyük yaptırımlar gelebilir.”

'İnönü stadı tribünler yıkılarak yenilenmeli'

“Hükümet Beşiktaş’ı kayyuma düşürmez. Beşiktaş maçlarını İnönü’de oynamalı ama tribünlerin tek tek yıkılması gerek. Berlin Olimpiyat Stadı böyle yapılmıştır. Olimpiyatlar da ileride orada da yapılabilir. Devlet bunu yapıp Beşiktaş’a verebilir. İlk yardım böyle olur. Ya da kredi de bulunabilir. Fikret Orman’ın bunu hemen yapması gerekir. Bence Avrupa’ya gitmemek büyük kayıp değil.”

'Demirören takımdan herkesi soğuttu'

“Eski başkan herkesi takımdan soğuttu. Kimseyi maça davet etmedi. Fikret Orman gibi yemek de düzenlemedi. Eskiden Beşiktaş çağ atlayacak diye düşünüyorduk. 2004 Ocak’ından itibaren tam çakıldık. Güzel günler çok çabuk bitti.”

'Demirören'e senetleri kim imzaladı'

“Demirören senetlerini aldı. Beşiktaşlı camia şunu sormalı: Demirören’e bu senetleri kim imzaladı? Kim verdi? Bunu yapan Beşiktaş’a düşmanlık yapmıştır. Demirören’in ben bu parayı alacağına inanmıyorum. Senetler giyotin gibi Beşiktaş’ın başında duruyor. Bu nedenle Fikret Orman ile Demirören’in arası iyi görünüyor.”

'Yıldırım Demirören parayı harcayarak bitirdi'

“Demirören bütün parayı da harcayarak bitirmiştir. Stad mı yapıldı? Hayır. Şampiyonluklar mı alındı? Hayır. Bütün transferler belki de bedavaya gidecek. Bu külliyen zarar. Demirören senedi tahsil ederse Beşiktaşlı olarak sokağa çıkamaz.”

'Demirören'i arkadaşları şaşırtı'

“Ben kulüp böyle giderse batar diye uyarmıştım. Ama Demirören’i şaşırtan yanındaki arkadaşlarıydı. Bu isimler yönetimden değil. Başkan zaten kimseyi dinlemezdi. Sonunu şimdi görüyoruz.”

'Niye 13 oyuncu aynı menajerden alınır?'

“İbrahim Altınsay 10 gün yurtdışında kaldı, Fikret Orman’a rapor verdi. Ama Türk hoca ile anlaşırsa şaşırmayın. Madem paranız yok o zaman neden Avrupa’da hoca ve oyuncu aranıyor? Eğer elde az da olsa para varsa ya rakamları düşürürsün ya da bonservisle para kazanmaya çalışırsın. Bugün hala sağlıklı bir çalışma olmuyor. Yine lüzumsuz bir şekilde yabancı aranıyor. Bir de Beşiktaş’ın geçmişte sorması gereken soru şu: Niye 13 oyuncu aynı menajerden alınır? Transfer bugün için lükstür. Beşiktaş, Beşiktaşlılık ruhunu kaybetmemesi için İnönü’den çıkmaması lazım.”