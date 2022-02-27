Eski Beşiktaş teknik direktörü John Benjamin Toshack, Koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma alındı

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü John Benjamin Toshack, Koronavirüs nedeniyle İspanya'da yoğun bakıma alındı. Solunum cihazına bağlı olan 72 yaşındaki teknik direktörün durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Fanatik'in haberine göre, Galli teknik direktör John Benjamin Toshack, Cumartesi günü Kovid enfeksiyonunun neden olduğu zatürree sonucu Barselona hastanesinin Yoğun Bakım Ünitesine (YBÜ) altı gün boyunca yatırıldı. 72 yaşındaki teknik direktörün mekanik ventilasyona ihtiyacı olduğu ve durumunun ciddi olduğu belirtildi.

John Benjamin Toshack, 1997-1998 ve 1998-99 sezonunun devre arasına kadar Beşiktaş'ta görev almıştı. Teknik direktörlük kariyerine Swansea'de başlayan ve sonrasında sırasıyla Sporting, Real Madrid, Galler Milli Takımı, Deportivo, Real Madrid (yeniden), Saint Etienne, Real Sociedad, Catania, Real Murcia, Galler Milli Takımı (yeniden), Makedonya Milli Takımı, Hazar Lenkeran, Wydad ve son olarak Tractor Sazi'yi çalıştırdı.

Beşiktaş'la Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı kazanan tecrübeli teknik direktör Real Madrid ile bir İspanya Lig şampiyonluğu kazandı. Real Sociedad ile İspanya Kupası'nı kazanan Toshack, Deportivo ile de İspanya Süper Kupası'nı elde etti.