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Eski belediye başkanına silahlı saldırı

Yunus Pehlivan, özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı

13 Nisan 2017 01:09

Kocaeli'nin Körfez İlçesi eski Belediye Başkanı Yunus Pehlivan, aralarında husumet bulunan Y.E. tarafından tabanca ile bacağından vuruldu.

Olay, İzmit’te Kocaeli Büyükşehir Belediyesi otoparkında meydana geldi.

Körfez eski Belediye Başkanı AKP’li Yunus Pehlivan ile aralarında husumet bulunan Y.E., otoparkta tartıştı.

Y.E. üzerinde taşıdığı tabancayı çekip Yunus Pehlivan’ın bacağına ateş etti.

Sol bacağına isabet eden bir kurşunla yaralanan Yunus Pehlivan yere yığıldı. Y.E. otoparka geldiği 41 SP 145 plakalı otomobili ile kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Yunus Pehlivan, özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, Y.E.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

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