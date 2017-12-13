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Eski belediye başkanına iftira suçundan 10 ay hapis cezası

Özer KAYA/SARIOĞLAN (Kayseri), (DHA) - KAYSERİ'nin Sarıoğlan İlçesi eski Belediye Başkanı Ali Osman Yıldız, yargılandığı davada iftira suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırıldı

13 Aralık 2017 20:46

Özer KAYA/SARIOĞLAN (Kayseri), (DHA) - KAYSERİ\'nin Sarıoğlan İlçesi eski Belediye Başkanı Ali Osman Yıldız, yargılandığı davada iftira suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezayı para cezasına çeviren mahkeme Yıldız\'ın 6 bin lira ödemesine hükmetti.
İçişleri Bakanlığı\'nca görevden alınan sonrasında hakkında yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan Sarıoğlan Belediye Başkanı Ali Osman Yıldız, geçen 1 Ağustos\'ta Belediye Yazı İşleri Müdürü Hikmet Gökkurt’un diplomasının sahte olduğu iddiasında bulunup, suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine açık öğretim fakültesi diplomasını mahkemeye sunan Gökkurt, kendisine iftira attığını söylediği Yıldız\'dan şikayetçi oldu.
Sarıoğlan Asliye Ceza Mahkemesi\'nde dava açıldı. Davanın bugünkü duruşmasında başka suçtan K1 tipi kapalı ceza infaz kurumunda bulunan Ali Osman Yıldız, hazır bulundu. Mahkeme sanık Yıldız\'a iftira suçundan 10 ay hapis cezası verdi, bu cezayı da 6 bin lira paraya çevirdi.

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