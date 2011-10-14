-Eski Belediye Başkanına dava BURSA (A.A) - 13.10.2011 - Bursa'nın Gemlik Belediyesindeki usulsüzlük iddiasıyla ilgili olarak, eski Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcısının da aralarında bulunduğu toplam 17 kişi hakkında, Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Alınan bilgiye göre, Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada, ''Görevi kötüye kullanmak'', ''Kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak'' suçlarından, eski Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler ve Başkan Yardımcısı Cemil Acar, belediye memurlarından Adnan Salim G, Mehmet Ali B, Uygur K, Sabiha Y, İlyas Y, Ahmet D, Emin F, Salim G, Aslı S, Serkan A, Mustafa Ş, Cengiz G, Mualla Ö, Müge G. ve Fulya V. hakim karşısına çıkacak. Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek davanın ilk duruşmasının 7 Aralık 2012'de yapılacağı bildirildi. İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin Mayıs 2010'da Gemlik Belediyesinde yaptığı incelemeler sonucu usulsuzluk tespit edilmiş, Belediye Başkanı Güler görevden alınmış, tutuklanan bazı kişiler daha sonra serbest bırakılmıştı.