Eski belediye başkanın babası tarafından bıçaklanmasında gerekçeli karar

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'ın Hani İlçesi\'nde eski Belediye Eş Başkanı ve Belediye Meclisi üyesi DBP\'li Nevin Oktay\'ı bıçakla yaralayan babası 68 yaşındaki Mehmet Oktay\'a, iyi hal indirimi uygulanarak verilen ve ertelenen 1 yıl 9 ay 25 gün hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı. Hani Asliye Ceza Mahkemesi, sanık Mehmet Oktay\'ın, kızı Nevin Oktay ile siyasetle uğraştığı için tartıştığını, tartışma sonucunda sanığın kızını bıçakla yaraladığı kaydedildi.

Olay, Hani İlçesi\'nde 14 Nisan 2014 tarihinde meydana geldi. O dönem İlçe Belediye Eş Başkanı ve meclis üyesi olan Nevin Oktay, babası Mehmet Oktay tarafından bıçakla 6 yerinden ağır yaralandı. Oktay, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde tedavi altına alınırken, soruşturma başlatıldı. Tutuklanan baba Mehmet Oktay daha sonra adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, hazırlanan iddianamede yaralanan Nevin Oktay ve babası Mehmet Oktay \'şüpheli-müşteki\', kardeşi Veysi Oktay ise \'şüpheli\' sıfatıyla yer aldı.

İddianameyi hazırlayan savcı, Nevin Oktay\'ın babasını tehdit ettiğini öne sürerek, \'suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehdit etmek\' suçundan 5 yıl hapisle cezalandırılmasını istedi. İddianamede baba Mehmet Oktay\'ın \'ölüme sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama\' ve \'kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama\' suçlarından 2- 6.5 yıl hapis ile cezalandırılması istendi. Savcı, bıçaklama olayından sonra babasını arayarak tehdit ettiği iddia edilen Veysi Oktay\'ın ise \'sesli, yazılı, görüntülü ileti ile hakaret ve tehdit\' suçlarından 4 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Nevin Oktay, babası Mehmet Oktay ve kardeşi Veysi Oktay, tutuksuz olarak Hani Asliye Ceza Mahkemesi\'nde yargılandı. Son duruşmada ifadesi alınan başka suçtan tutuklu Nevin Oktay, tehdit iddialarını kabul etmediğini belirterek, babasının kendisine iftira attığını, ancak şikayetçi olmadığını söyledi.

ZARAR OLUŞMADIĞI GEREKÇESİYLE CEZASI ERTELENDİ

Mahkeme, sanık Mehmet Oktay hakkındaki kararında 2 kez artırım uygulayarak 2 yıl 2 ay 7 gün hapis cezası verdi. Ancak sanığın yargılama sürecindeki davranışlarını iyi hal sebebi sayan mahkeme Mehmet Oktay\'ın cezasını 1 yıl 9 ay 25 güne indirdi. Sanığın işlediği suç nedeniyle suçtan önceki hale getirme, giderilmesi gereken somut bir zararın oluşmamış olması ve tutum ve davranışlarını dikkate alan mahkeme, cezanın ertelenmesine hükmetti. Mahkeme Nevin Oktay ve kardeşi Veysi Oktay\'ın ise \'tehdit ve hakaret\' suçlarından beraatini kararlaştırdı.

\'SİYASETLE UĞRAŞTIĞI İÇİN BIÇAKLANDI\'

Gerekçeli kararını açıklayan Hani Asliye Ceza Mahkemesi, Nevin Oktay\'ın bıçaklı saldırı sonucunda basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek şekilde yaralandığına dikkat çekti. Olay tarihinde sanık Mehmet Oktay\'ın, kızı Nevin Oktay ile siyasetle uğraştığı için tartıştığı belirtilen kararda, tartışma sonucunda sanığın kızını bıçakla yaraladığı kaydedildi. Sanık Mehmet Oktay\'ın \'silahla kasten yaralama\' suçunu işlediğine dair vicdani kanaatine varıldığını vurgulayan mahkeme, somut olayda karşılanması gereken maddi zarar bulunmayışı, sanığın sabıkasız oluşu, yeniden suç işlemeyeceği kanaati oluştuğundan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği ifade edildi. Belediye Başkanı Nevin Oktay\'ın babasını tehdit ettiğine dair kesin ve inandıncı delil elde edilemediği vurgulanan kararda, bu nedenle beraat kararı verildiği kaydedildi.



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