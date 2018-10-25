 Eski Belediye Başkanı Tıraşoğlu'na FETÖ Kumpası davası

Şengüler YEŞİL / İSTANBUL, (DHA) ESKİ Beylikdüzü (Kavaklı) Belediye Başkanı Orhan Tıraşoğlu\'na kumpas kurarak 2002 yılında tutuklanmasına neden oldukları iddia edilen ve aralarında emekli askerlerin de bulunduğu 3\'ü tutuklu 8 sanığın, \"Silahlı terör örgütü üyeliği\" suçundan yargılandığı davada sanıklar savunma yaptı. Şikayetçi eski başkan Orhan Tıraşoğlu ile görüntüleri soruşturma dosyasına giren sanık Demet Özel savunmasında Orhan Tıraşoğlu ile yaşadığı ilişkinin ortaya çıkmaması için yalan ifade verdiğini söyledi.

Mahkeme, 3 sanığın ev hapsiyle tahliyesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

İLK DURUŞMA YAPILDI

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen ilk duruşmaya, tutuklu sanıklar Adnan Eren ve Celalettin Kekeçoğlu katıldı. Diğer tutuklu sanık Adnan Güler, SEGBİS ile bağlandığı duruşmada, 4 tutuksuz sanık da hazır bulundu. Duruşmada şikayetçiler eski Beylikdüzü Belediye Başkanı Orhan Tıraşoğlu ve kardeşi Erol Tıraşoğlu da hazır bulundu.

\"KARŞILIKLI, İSTEYEREK EŞİMDEN AYRIYKEN BİR KERE BİRLİKTE OLDUM. BİR HAYRANLIĞIM VARDI ONA\"

Şikayetçi Orhan Tıraşoğlu ile görüntüleri soruşturma dosyasına giren ve ilk ifadesinde Tıraşoğlu\'nun içkisine ilaç koyup kendisine tecavüz ettiğini iddia eden tutuksuz sanık Demet Özel de savunmasını yaptı. Sanık Özel, \"44 yaşında evliyim. Ben Orhan ile birlikte hep çalıştım, kadın kollarında aktif çalışıyordum. Karşılıklı, isteyerek eşimden ayrıyken bir kere birlikte oldum. Bir hayranlığım vardı ona\" dedi.

Daha sonra Tıraşoğlu\'nun tutuklandığını ve bunu sanıklardan Şener Toraman ile paylaştığını anlatan Özel, \"Şener bana, \'Herkesi takibe almışlar\' dedi. \'Özellerini de mi?\' diye sordum, \'Evet\' deyince, Tıraşoğlu ile bir kere birlikte olduğumuzu anlattım. Korktum, \'Ailem duyarsa biterim\' dedim. Şener de, \'Madem korkuyorsun, makamına gittim, uyuttular, bana tecavüz ettiler de, ifadeni böyle ver\' dedi. \'İfadeye çağırırlar\' diye de söyledi. Bir iki hafta sonra bana jandarmadan telefon geldi. Bir araç beni aldı, Büyükçekmece jandarma karakoluna gitim. Beni yukarı çıkaran şoför meğer Zeki Bingöl\'müş. Beni aşağı sorgu odasına aldılar. Yumruğunu vurdu, \'cevabını bilmediğin soruyu sana sormam, yalan konuşursan seni içeri attırırım\' dedi. Orhan\'ı nereden tanıdığımı, birlikte olup olmadığımı sordu. \'Makamında meyve suyuma ilaç kattıklarını ve eve götürüp tecavüz ettiklerini\' söyledim. Şener Toraman\'ı arattı. \'Komutan bana hakaret ediyor\' dediğimde Şener güldü. İfademi ne zapta geçirdiler, ne tutanak tutuldu, ne de mahkeme oldu. Daha sonra Tıraşoğlu çağırdı beni. Görüntülerimizin gazeteci Adnan Eren tarafından internete verildiğini söyledi. Bunu Orhan Tıraşoğlu bana söyleyene kadar görüntülerden haberim yoktu. Meğersem beni gizli kameraya çekmişler, Zeki Bingöl çekmiş. Orhan Bey buna tedbir koymamız için imza aldı benden. Sonra da bu konuyu ne duydum, ne ettim. Adalete güveniyorum, FETÖ\'ye yardım yataklık suçunu asla kabul etmiyorum. TEM Şube Müdürlüğü\'nden ifade için arandım. Danıştığım Şener Toraman da bana \'Sakın ifadeye gitme. Orada bir sürü kişi var, senin de başın yanar\' dedi. Orhan Tıraşoğlu ile birlikteliğim ortaya çıkmasın diye korkup gitmedim.\" dedi.

Söz alan sanık Şener Toraman da, Demet Özel\'in ifadesini kabul etmediğini belirterek, \"Yönlendirme yapmadım. Bu davanın mağdurlarından biriyim. FETÖ ile ilgim yok\" diye konuştu.

\"BEN NASIL FETÖ\'CÜ OLUYORUM?\"

Sanık Adnan Güner de müteahhitlik yaptığı dönemde, 1999 yılında eski adı Kavaklı olan Beylikdüzü\'nde bulduğu bir arsayı kat karşılığı inşaat yapmak için projelendirdiğini ve imar almak için gittiği belediyede, eski belediye başkanı Tıraşoğlu\'nun kendisinden rüşvet istediğini iddia etti. Orhan Tıraşoğlu\'ndan şikayetçi olduğunu ve savcının da kendisine Tıraşoğlu ile anlaşmayı önerdiğini savunan sanık Güner, \"Tekrar gittiğim belediye başkanının istediği ücreti ve krediyle aldığım bir otomobili verdim. 2 yıl sonra jandarma görevlilerinin çağrısıyla Büyükçekmece jandarma karakoluna gittim. Orada şikayet için gelen çok sayıda insan bulunduğu, ifade verdiği, Tıraşoğlu\'nun hakkındaki soruşturmayı öğrendikten sonra otomobili borcu ödenmemiş daire karşılığı almış gibi makbuz istedi. Soruşturma savcısı da suç üstü yapmak için makbuzları teslim etmesini istedi ve rüşvet belgesi olan makbuzları Tıraşoğlu\'na teslim ettim. 2-3 ay geçtikten sonra Orhan Tıraşoğlu görevden alındı ve evim kurşunlandı. Tehdit edildim. Sonra da Tıraşoğlu\'nun avukatlarının yanına gittim, şikayetimden vazgeçtim. Açılan davada da DGM\'ye gidip şikayetimden vazgeçtiğimi söyledim. Zeki Bingöl bana parmak salladı. Şimdi ben nasıl FETÖ\'cü oluyorum? Malım mülküm gitti, evim kurşunlandı. O zaman Tıraşoğlu çetesi vardı. Ruhsatımı alabilmek için her türlü yola başvurdum ve sonunda ruhsatımı aldım. Evim kurşunladıktan sonra da bölgeyi terk ettim. İşlerim battı, karşılıksız çekten hapis yattım. FETÖ\'nün F\'sini bilmem. Kimseye kumpas kurmadım. Beylikdüzü çetesi benimle uğraştı. Bir insan hem kumpas kurup hem şikayetinden vazgeçer mi? Çete kuran Tıraşoğlu, seneler sora kendisini kurtarabilmek için FETÖ kumpasını öne atarak beni cezaevine attırdı. Makbuzları Tıraşoğlu\'na teslim ederken kravatına gizi kamera takıldı ve rüşvet görüntülerinin böyle elde edildi. Bu FETÖ\'cülük mü? Rüşvetin belgesini ortaya çıkarmak istiyordum. Sonra da bu yaptığımdan pişman oldum. Beylikdüzü\'nde bir karakol amiri Zeki Bingöl\'ün çetesi vardı, bir de belediye başkanın çetesi vardı\" diye konuştu.

Söz alan diğer sanıklar da suçlamaları reddetti.

3 SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Adnan Eren, Celalettin Kekeçoğlu ve Adnan Güler\'in tahliyesine karar veren mahkeme heyeti, 3 sanığa \"ev hapsi\" tedbiri uygulanmasına da kararlaştırdı. Sanık savunmalarının alınmasına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklar Adnan Güner, Celalettin Kekeçoğlu, gazeteci Adnan Eren ile tutuksuz sanıklar dönemin İstanbul İl Jandarma Komutanı Hami Çakır, Murat Üretir, Şenel Turan, Şener Toraman\'ın \"FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak\" suçlarından 15,5 yıldan 43 yıla kadar, Demet Özel\'in ise, \"örgüte üye olmamakla birlikte bilerek isteyerek yardım etmek\" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.