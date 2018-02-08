Eski belediye başkanı FETÖ'den gözaltına alındı

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Alanya ilçesinde kapanan Tosmur Belediyesi\'nin eski başkanı Musa Özdemir, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Mali Suçlar Bürosu Savcılığı tarafından Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları, yapılan teknik takip ve ihbarlar sonucu FETÖ/PDY\'ye mali destek sağladığı ve ABD başkanlık seçimlerinde Hillary Clinton\'ın seçim kampanyasına maddi yardımda bulunduğu iddia edilen Alanya\'nın kapanan Tosmur Belediye Başkanı Musa Özdemir hakkında soruşturma başlatıldı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bu sabah Musa Özdemir\'i ikametinde gözaltına aldı. Aynı soruşturma kapsamında H.G. de gözaltına alındı. Özdemir ve H.G.\'nin ikametlerinde yapılan aramalarda, ruhsatsız tüfekle bazı dijital materyaller ele geçirildi. Özdemir ve H.G.\'nin polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Kapatılan Tosmur Belediyesi\'nin son başkanı olan ve Ak Parti\'den seçilen Musa Özdemir, belediyenin kapatılmasından bir süre sonra partisinden ihraç edilmişti.



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