-Eski belediye başkanı da gözaltında ANKARA (A.A) - 06.09.2011 - Kayseri Şeker Fabrikası'nda yolsuzluk yapıldığı gerekçesiyle başlatılan operasyon kapsamında fabrikanın avukatı, eski Yenimahalle Belediye Başkanı Tuncay Alemdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Ankara Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyonu yürüten savcının talimatı doğrultusunda 6 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında Kayseri Şeker Fabrikası'nın avukatı olduğu belirtilen eski Yenimahalle Belediye Başkanı Tuncay Alemdaroğlu da bulunuyor.