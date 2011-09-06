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Eski belediye başkanı da gözaltında ANKARA (A.A)

06 Eylül 2011 17:04

-Eski belediye başkanı da gözaltında ANKARA (A.A) - 06.09.2011 - Kayseri Şeker Fabrikası'nda yolsuzluk yapıldığı gerekçesiyle başlatılan operasyon kapsamında fabrikanın avukatı, eski Yenimahalle Belediye Başkanı Tuncay Alemdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Ankara Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyonu yürüten savcının talimatı doğrultusunda 6 kişiyi gözaltına aldı.  Gözaltına alınanlar arasında Kayseri Şeker Fabrikası'nın avukatı olduğu belirtilen eski Yenimahalle Belediye Başkanı Tuncay Alemdaroğlu da bulunuyor.

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