Eski BDP milletvekili Kurtalan dahil 31 kişi KCK'dan tutuklandı

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İstanbul’da PKK'nın şehir yapılanması olduğu iddia edilen KCK’ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 38 şüpheliden 3′ü serbest bırakılırken, aralarında eski Van milletvekili Fatma Kurtulan’ın da bulunduğu 35 kişiden 31'i tutuklanma istemiyle çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.17 ilde yapılan operasyonların ardından gözaltına alınan ve İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne getirilen 38 kişi, soruşturmayı yürüten özel yetkili Cumhuriyet savcıları Bilal Bayraktar ve Sadrettin Sarıkaya'nın da aralarında bulunduğu savcılarca sorgulandı.38 kişiden, eski BDP Milletvekili Fatma Kurtulan ve eski DEHAP Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın da aralarında olduğu 35'i tutuklanmaları istemiyle İstanbul Nöbeçi 14. Ağır Ceza Mahkemesine sevk edildi. Cengiz G, Nurullah A. ve Murat O. adlı 3 şüpheli ise serbest bırakıldı.DİHA Ankara muhabiri Murat Çiftçi, Eğitim Sen Diyarbakır Şube üyesi Gülsüm Çelik, Doğubayazıt Belediye Meclis Üyesi Nazan Bağlan Söğüt ve Oktay Kanat tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, 31 kişi ise tutuklandı.Tutuklananların isimleri şöyle:BDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Fatma Kurtalan, BDP MYK üyesi ve eski DEHAP Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, KESK Uzmanı İsmet Aslan, BDP Genel Merkez çalışanı Mahmut Polat, BDP Esenler eski İlçe Başkanı Celal Alphan, BDP Pendik İlçe Başkan Yardımcısı Kemal Dülğer, Fırat Taş, BDP Esenyurt İlçe Eşbaşkanı Şafak Özanlı, BDP PM Üyesi Emrullah Bingöl, BDP PM Üyesi Gülistan Balkaş, BDP Zeytinburnu İlçe Başkanı Nezir Erdemci, BDP İstanbul İl yöneticisi Doğan Çiftçi, BDP Esenyurt İlçe Eşbaşkanı İlyas Demir, İsmail Çelik, Ramazan Yıldız, Mehmet Zahir Sarıtaş, Rıza Taşdelen, Zekiye İlbasan, Tahsin Karçık, Bişar Uzun, Nazire Güreş, Berat Birtek, Nezife Göner, Fuat Aras, Semra Karakaş, Gülüm Bayram, Asiya Yılmaz, Metin Aslanboğan, Abdulrezak Dağcı, Yaşar Göndericii Nurettin Yalçın.