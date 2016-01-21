Eski BDP milletvekili Halil Aksoy, 2010 ve 2011'deki açıklamaları gerekçe gösterilerek tutuklandı

BDP Ağrı eski milletvekili Halil Aksoy'un, 2010 ve 2011'deki açıklamaları gerekçe gösterilerek 'örgüte üye olmak' ve 'örgüt propagandası yapmak' iddiasıyla tutuklandığı bildirildi.

Evrensel'in haberine göre İstanbul Sultangazi'deki evine önceki gün polislerce baskın düzenlenen BDP Ağrı eski Milletvekili Halil Aksoy, bugün avukatı ile birlikte ifade vermek için Ağrı Adliyesi'ne geldi.

Savcılığa ifade veren Aksoy, tutuklama talebiyle Ağrı Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkemede ifade veren Aksoy, BDP Ağrı İl Başkanı olduğu 2010 ve 2011 yıllarında yaptığı bazı açıklamalar gerekçe gösterilerek "örgüte üye olmak" ve "örgüt propagandası yapmak" iddialarıyla tutuklandı. Aksoy, Ağrı M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.