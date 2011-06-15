-ESKİ BDDK YÖNETİCİLERİNİN DAVASINDA ZAMAN AŞIMI ANKARA (A.A) - 15.06.2011 - Eski BDDK Başkanı Engin Akçakoca ve BDDK Başkan Yardımcısı Teoman Kerman'ın da aralarında bulunduğu 10 kişinin, İmar Bankasından izinsiz bono ve tahvil satışı ile açığa hazine bonosu satılması ve mevduat toplanması iddialarıyla ilgili yargılandıkları davanın, zaman aşımı süresi tamamlandığı gerekçesiyle ortadan kaldırılmasına karar verildi. Yargıtay 4. Ceza Dairesinin ikinci kez bozma kararının ardından, Ankara 24. Asliye Ceza Mahkemesinde yeniden görülen davanın karar duruşmasına, katılanlar ve avukatları ile sanık avukatları katıldı. Bozma kararı konusunda tarafların beyanlarını alan yargıç Şahin Kurt, Yargıtayın bozma kararına uyulmasını kararlaştırarak, duruşmaya devam etti. Katılanlardan Mustafa Talat Erdem, sanıkların cezalandırılmalarını talep etti. Erdem, mahkemenin görevsizlik kararı vererek, dosyayı ağır ceza mahkemesine göndermesini istedi. Duruşmada hazır bulunan diğer katılanlar da sanıkların cezalandırılması talebinde bulundu. Sanık avukatları, müvekkillerinin beraatine karar verilmesini talep etti. Avukatlar, zaman aşımı dolduğu gerekçesiyle, davanın ortadan kaldırılmasını da istedi. Yargıç Kurt, sanıklara yüklenen suçun niteliği ve suç tarihi dikkate alındığında 765 sayılı TCK'da öngörülen 7 yıl 6 aylık zaman aşımı süresinin tamamlandığı gerekçesiyle TCK'nın 102/4. ve 104. maddeleri uyarınca davanın ortadan kaldırılmasına karar verdi. Ankara 24. Asliye Ceza Mahkemesi, sanıklardan dönemin BDDK Başkanı Engin Akçakoca ile yöneticiler Niyazi Çakır, Levent Deveci, Mehmet Erhan Batur, Veysel Oğuz ve Nazım Demirtaş'ı, ''görevi ihmal'', dönemin BDDK Başkan Yardımcısı Teoman Kerman'ı da ''görevi kötüye kullanma'' suçundan mahkum etmiş, ancak bu cezaları ertelemişti. Yargıtay 4. Ceza Dairesi, yerel mahkemece verilen kararları iki kez bozmuştu.