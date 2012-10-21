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Eski basketbolcu Gökhan Demirkol’a 3 yıl hapis

Gökhan Demirkol, Gamze Özçelik ile olan ilişkisini cep telefonuyla kaydettiği ve internet yoluyla yaydığı iddiasıyla da yargılandı

21 Ekim 2012 15:26

Yargıtay, manken Gamze Özçelik’le olan ilişkisini cep telefonuna kaydederek, internette yaymakla suçlanan eski Milli Basketbolcu Gökhan Demirkol'a verilen 3 yıllık hapis cezasını onadı.
 
Eski sevgilisi oyuncu Gamze Özçelik'e tecavüz ettiği iddiasıyla 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan Gökhan Demirkol, Gamze Özçelik ile olan ilişkisini cep telefonuyla kaydettiği ve internet yoluyla yaydığı iddiasıyla da yargılandı.

Kadıköy 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan Gökhan Demirkol'a 3 yıl, olaya karıştığı öne sürülen Salih Yıldırım'a 1 yıl 6 ay hapis cezası verilmiş, diğer 10 sanık ise beraat etmişti.

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay 12. Ceza Dairesi'ne geldi.

Daire, Demirkol ve Yıldırım'a verilen hapis cezaları ile diğer 10 sanık hakkında verilen beraat kararlarını onadı.

Kararda, Gökhan Demirkol'un, Gamze Özçelik'in rızası dışında çektiği görüntüleri başkalarına vermemesi halinde internet ortamında dolaşıma sürülmesinin mümkün olmayacağı sonucuna varıldığı kaydedildi.

Beraat eden sanıklar hakkındaki hükmün onandığı kararda, sanıkların kendi aralarında elektronik ortamda paylaştıkları görüntüleri herkes tarafından ulaşılabilen paylaşım sitelerine göndermedikleri, bireysel elektronik posta ve cep telefonuyla kendi aralarında paylaştıkları, ifşa amaç ve saikiyle hareket etmedikleri sonucuna varıldığı belirtildi.

Kararda, ''Bu nedenle Salih Yıldırım ve Gökhan Demirkol dışında kalan sanıkların, bu görüntüleri mesajlarla birbirlerine ilettikleri nazara alındığında, sanıkların eyleminin kanun koyucunun aradığı anlamda özel hayatın gizliliğini ifşa etme suçunu oluşturmayacağı anlaşılmaktadır'' ifadeleri yer aldı.

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