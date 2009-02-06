Eski başkanlar Topbaş’ı eleştirdi

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlarından Nurettin Sözen, Melen Çayı projesini 1994 yılında hazırladıklarını ve kredisini sağladıklarını belirterek, "Şimdi 'Bu proje benim' demeye utanır insan" dedi.



TMMOB Mimarlar Odası Büyükkent Şubesi tarafından düzenlenen "Yerel Yönetimler Sempozyumu", Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryumu'nda yapıldı.



Sempozyumda konuşan Sözen, yağmur yağmadığı için su sıkıntısı çeken bir kente belediye başkanı olduğunu belirterek, ilk olarak 10 su projesini hazırladıklarını, ardından orta vadeli projeler üzerinde çalıştıklarını söyledi.



"Melen Çayı projesini 1994 yılında hazırladık ve kredisini de sağladık" diyen Sözen, 2020 yılına kadar İstanbul'a 1 milyar 250 milyon metreküp su sağlamayı öngören Melen Çayı projesini, dönemin Bayındırlık ve İskan Bakanı'nın da katıldığı basın toplantısıyla kamuoyuna açıkladıklarını belirtti. Sözen, "Ama su sıkıntısı yaşanan 2007 yılına kadar bu proje hayata geçirilmedi. Yani 13 yıl hiçbir şey yapılmadı. Şimdi 'Bu proje benim' demeye utanır insan" diye konuştu.



Sözen, İstanbul'un susuzluk çekmemesi için her şeyi yaptıklarını dile getirerek, "Ama onlar sahip çıktılar. Tanrı'dan yağmur yağdı, su geldi. Benim aldığım tedbirlerle Sazlıdere Barajı, Istranca dereleri yapıldı. Su geldi, bu kadar basit" dedi.



Belediye başkanlığı döneminde, 2,5 yılda Taksim-Levent arasında 10 kilometre metro tüneli açıldığını savunan Sözen, 15 yılda ise bir metre metro tüneli yapılmadığını, sadece var olan projelerin devam ettirildiğini ileri sürdü.



Nurettin Sözen, şu görüşleri dile getirdi:



"Çöp mü? Çöpün projesini de ihalesini ben yaptım, kredisini de ben buldum. Çöpün hastaneden toplanması bizim zamanımızda çıktı. Doğal gazda kurbanı kestik, temeli attık. Projeyi geliştirdiler, tabii ki geliştireceksin. Kayışdağı'ndaki darülaceze projesini de ben yaptım, arsayı ben buldum, binayı da ben yaptım. Utanmadan 'Ben yaptım' diyorlar. Bu idarecilikte çok ayıp birşey."



Kadir Topbaş döneminde, uzmanının muhalefetine rağmen binlerce plan değişikliği yapıldığını, kendi döneminde ise bir tek plan değişikliği yapılmadığını iddia eden Sözen, "Bulsunlar getirsinler. Dönemimde bir metrekare yeşil alan yapılaşmaya açılmadı" dedi.



‘Metrobüs kandırmacadır’



Metrobüs olarak ilan edilen ve bilimde "tercihli otobüs yolu" olarak geçen sistemi desteklediğini ifade eden Sözen, "Eski büyükşehir belediye başkanı Aytekin Kotil zamanında Beyoğlu-Mecidiyeköy, benim zamanımda Topkapı-Sirkeci arasında tercihli otobüs yolu yaptık. Sonra bu yolu tramvay haline getirdim. Bu 'tercihli otobüs yolu' olarak ömür boyu kalmaz. Metrobüs kandırmacadır, ayıptır" dedi.



Nurettin Sözen, Macaristan'dan otomobil fiyatına 2 bin 200 adet otobüs satın aldıklarını, İstanbul'a ilk kez özürlü otobüsü, çift katlı ve yeşil otobüs kazandırdıklarını anlatarak, şunları söyledi:



"Önemli bir olay değil, çift-tek katlı otobüs ama neden yalan söylüyorsun, neden 'İlk defa benim zamanımda alındı' diyorsun, neden bunlara tenezzül ediyorsun? Ben yalan söylemelerine kızıyorum. İddia ediyorum, benim dönemimde 2 bin 200 otobüs alındı. Recep Tayyip Erdoğan, Ali Müfit Gürtuna ve Kadir Topbaş döneminde alınan otobüs sayısını toplayın, tahmin ediyorum ki 2 bin 200 sayısına ulaşamayacaklar."



‘İstanbul borç batağında’



Eski İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlarından Ali Müfit Gürtuna da göreve geldiği 1999 yılında İstanbul'un 2023 vizyonunu ortaya koyduklarını dile getirerek, İstanbul'un 2010 yılında Avrupa Kültür Başkenti olması gerektiğinin ilk kez kendi döneminde dillendirildiğini söyledi.



Gürtuna, 1,5 milyar dolar borçla devraldığı İstanbul Büyükşehir Belediyesini sıfır borçla devrettiğini ileri sürerek, "Üstelik gelirler de bugüne görev 10 kat daha azdı. Bugün, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin borcu 5 milyar doları geçti. Bu, tam bir batak halidir. İstanbul borç batağındadır" iddiasında bulundu.



Belediyeyi devrettiği günden bu yana yaklaşık 5 bin plan tadili yapıldığını ifade eden Gürtuna, "Her birinin rantı ortalama 50 milyon dolar olsa, 250 milyar dolar ediyor. Bu rant nereye gitti? Şöyle Mecidiyeköy çevresine bir bakın, hepiniz göreceksiniz yükselen binaların, o rantın neyi ifade ettiğini? Sadece Eyüp, Zincirlikuyu ve Karacaahmet mezarlıkları kaldı. Yakında sıra bu mezarlıklara gelecek" dedi.

