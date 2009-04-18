Eski başkanın kardeşine çeteden ceza

Eski Eyüp Belediye Başkanı AKP'li Ahmet Genç'in kardeşi Mehmet Genç'in de aralarında bulunduğu 11 sanığa, çeşitli suçlardan 2.5 ile 37 yıl 7 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.



İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu yargılanan tüm sanıklar ile tutuksuz yargılanan Sami Altıner katıldı. Ahmet Genç'in yeğeni, tutuksuz sanık Uğur Esat Genç ise duruşmaya gelmedi.



Duruşmada ifadesi alınan sanık Mehmet Genç, olayda 700 bin TL dolandırıldığını ve suçu olmadığı halde 2 yıla yakın süredir cezaevinde tutuklu bulunduğunu savunarak, tüm olanların, o dönemde Eyüp Belediye Başkanı olan kardeşine yönelik husumet nedeniyle maydana geldiğini öne sürdü. Mağdur olanın ve dolandırılanın kendisi olduğunu savunan Genç, beraatini istedi.



Tutuklu sanık Zafer Bal da dosyada yer alan telefon görüşmeleri ve tespit edilen baz istasyonlarının, ''tamamen Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri tarafından kendileri aleyhine düzenlenen kayıtlar'' olduğunu ve kayıtların tamamını almadıklarını iddia etti. Bal, tahliyesini talep etti.



Duruşmada söz alan diğer sanıklar da tahliye talebinde bulundu.





Dosyayı karara bağlayan Mahkeme Heyeti, silahlı örgüt lideri olduğu iddia edilen tutuklu sanıklardan Zafer Bal'ı, ''silahlı örgüt kurmak ve yönetmek'', ''nitelikli yağma'', ''kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma'', ''ruhsatsız silah bulundurmak'' ve ''sahte nüfus cüzdanı, ehliyet kullanmak'' suçlarından toplam 37 yıl 7 ay hapisle cezalandırdı.



Heyet, eski Eyüp Belediye Başkanı Ahmet Genç'in kardeşi Mehmet Genç'e de ''örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek'', ''nitelikli yağma'', ''kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak'' ve ''ruhsatsız silah bulundurmak'' suçlarından toplam 22 yıl 1 ay hapis cezası verdi.



Mahkeme Heyeti, diğer sanıklar Osman Kok, Özcan Naldemirci, Sezai Küçük, Ahmet Çavdur, Yüksel Okur, Hüseyin Aydın, Ali Görür, Gülağa Fendoğlu ve Sami Altıner'e de benzer suçlardan 2.5 yıl ile 27 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verilmesini kararlaştırdı.



''Bilerek ve isteyerek örgüte yardım etmek'' suçundan tutuksuz yargılanan eski Eyüp Belediye Başkanı Ahmet Genç'in yeğeni Uğur Esat Genç'in cezalandırılması için yeterli delil bulunamadığını belirten Mahkeme Heyeti, bu kişinin beraatına karar verdi. (aa)





