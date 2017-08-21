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Eski başkanın ağabeyi ile başkan yardımcısına FETÖ'den 6 yıl hapis

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK'te FETÖ/PDY davasında tutuksuz yargılanan eski Safranbolu Belediye Başkanı Ak Parti'li Necdet Aksoy'un ağabeyi Adnan Aksoy ile belediye başkan yardımcısı Dursun Mustafa Dayıoğlu 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası aldı

21 Ağustos 2017 20:54

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK\'te FETÖ/PDY davasında tutuksuz yargılanan eski Safranbolu Belediye Başkanı Ak Parti\'li Necdet Aksoy\'un ağabeyi Adnan Aksoy ile belediye başkan yardımcısı Dursun Mustafa Dayıoğlu 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası aldı.
Karabük Ağır Ceza Mahkemesi\'nde \'silahlı terör örgütü üyesi olmak\' suçlarından yargılanan tutuklu sanıklar Hacı Sağlam ve Rüştü Karagüzel ile tutuksuz sanıklar Dursun Mustafa Dayıoğlu, Abdullah Yükselen, Abdullah Danışmaz, Kaan Kalyoncu, Adnan Aksoy, Mustafa Yalçın Mıhçı, Adem Güleryüz, Halil Usta, Mehmet Ünver ve Rıfat Aynacı avukatlarıyla duruşmada hazır bulundu. Savunmalarını yapan tutuklu sanıklar kaçma ve delilleri karartma şüphesi olmadığını öne sürerek tahliyelerini talep etti. Duruşmada tutuksuz yargılanan sanıklar da  savunmaları sonrası mahkeme heyetinden haklarındaki suçlamalardan beraat etmelerini istedi.
Savunmaların alınmasının ardından mahkeme heyeti FETÖ/PDY soruşturması kapsamında geçen cuma günü çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan eski Safranbolu Belediye Başkanı Ak Parti\'li Necdet Aksoy\'un ağabeyi Adnan Aksoy ile belediye başkan yardımcısı Dursun Mustafa Dayıoğlu\'nu 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.
Mahkeme heyeti Hacı Sağlam\'a 7 yıl 6 ay, Rüştü Karagüzel, Mustafa Yalçın Mıhçı, Adem Güleryüz, Abdullah Danışmaz ve Mehmet Ünver\'e 6 yıl 10 ay 15 gün, Halil Usta, Abdullah Yükselen\'e 6 yıl 3 ay, Kağan Kalyoncu\'ya ise 5 yıl hapis cezası verdi.
Mahkeme, tutuksuz yargılanan sanıklardan Rıfat Aynacı\'nın dosyasının tefrik edildiğini belirtti.

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