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Ekonomi

Eski Başkan Yellen Fed'in politikalarını savundu

İstanbul, 12 Ekim (DHA) - ABD Merkez Bankası (Fed) eski Başkanı Janet Yellen, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Fed'in çıldırdığı" yönündeki açıklamaları sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell yönetimindeki Fed politikalarını savundu

12 Ekim 2018 13:50

İstanbul, 12 Ekim (DHA) - ABD Merkez Bankası (Fed) eski Başkanı Janet Yellen, ABD Başkanı Donald Trump\'ın \"Fed\'in çıldırdığı\" yönündeki açıklamaları sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell yönetimindeki Fed politikalarını savundu.
Yellen, Seul\'de düzenlenen bir forumda yaptığı konuşmada, \"Fed kesinlikle çıldırmış değil; yerime gelen Jerome Powell\'a büyük güvenim var\" dedi.
\"ABD ekonomisinde hale hazırta tüm silindirler ateşlenmiş durumda\" diyen Yellen, \"Para politikasının desteğinin kaldırmak mantıklı bir strateji. Fed bağımsızdır. Doğru gördüğü şeyi yapmaya devam edeceğine güveniyorum\" diye konuştu.
 
 

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