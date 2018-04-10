Eski başkan Karşıyaka'ya kayyum atanmasını talep etti

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta kümede kalma savaşında hayati öneme sahip bir dönemeçte olan Karşıyaka'da bu sezon ikinci yarıya kadar 1.5 yıl başkanlık yapan Mutlu Altuğ, kulübü mahkemeye verip yönetime kayyum atanmasını talep etti.

Altuğ, 20 Ocak'ta Turgay Büyükkarcı'nın başkanlığa seçildiği olağanüstü genel kurulun iptalini istedi. Yeni yönetimin, dönemindeki usulsüzlük iddialarıyla ilgili geçen ay savunma isteyip ardından disiplin kuruluna sevkettiği Altuğ, karşı hamle yaptı. Altuğ, kendisinden savunma istenip disipline verildikten sonra Karşıyaka Spor Kulübü Derneği aleyhine Karşıyaka Asliye Hukuk Mahkemesi'ne 5 Nisan dava açarak 20 Ocak 2018'deki genel kurul kararlarının iptalini istedi. Eski başkan, davasına gerekçe olarak kulüp tüzüğü gereği genel kurulların 2 güne yayılması gerekliliğine rağmen yönetim seçiminin verilen önergeyle 21 Ocak yerine 20 Ocak'ta yapılmasını gösterdi.



Mutlu Altuğ, 27 Aralık 2017'de kendi yönetimi döneminde olağanüstü genel kurul kararı alınırken kongre gündemini yalnız seçim maddesi olarak belirlediklerini, buna rağmen kongrede üyelerin önergesiyle futbol ve basketbol takımlarının yarışmacı haklarının devredilebilmesi için yeni yönetime yetki verildiğini ifade edip, kongre gündemine önergeyle böyle bir madde eklenemeyeceğini savundu. Davasında kongre divanın genel kurul tutanağında tarih sahtekarlığı yaptığını da iddia eden Altuğ, genel kurul divan üyeleri ve yönetim kurulu üyeleri hakkında şikayet hakkını da saklı tuttuğunu belirtti. Genel kurul kararları ile seçimin bu nedenlerle yok hükmünde olduğunu iddia eden Mutlu Altuğ, mahkemeden verilecek kararın kesinleşme anına kadar kongreyle ilgili ihtiyati tedbir kararı verilmesini, kulüp yönetimine mahkeme tarafından kayyum atanmasını istedi.

Kayyum atanırsa çıkmaza girecek

Karşıyaka Asliye Hukuk Mahkemesi, Karşıyaka yönetimine Mutlu Altuğ'un talebi üzerine görevden el çektirip yerine kayyum atarsa kulüpte 20 Ocak'tan bu yana 3 aydır verilen bütün kararlar ve yapılan işlemler geçersiz olacak. Kulüp, futbol ve basketbolda sezonun en kritik dönemi ile şirketleşme görüşmelerinde yönetimsiz kalacak. Kayyumun görevi devralıp kulübü yeniden olağanüstü kongreye taşıması en az 1 ay sürecek. Karşıyaka yönetimi, şirketleşme sürecinde Folkart Yapı ve Yaşar Holding'le görüşmelerini sürdürüyordu. Basketbol takımına Yaşar'ın desteğiyle ödeme yapan yönetim, Folkart'ın katkısıyla 3 eski yabancı futbolcuya ödeme yapıp futbol takımını 18 puan silme cezasından kurtarmıştı.

Altuğ aynı şekilde seçildi

Karşıyaka'yı 20 Ocak'ta düzenlenen kongrenin iptali için mahkemeye veren Eski Başkan Mutlu Altuğ, geçen yıl kendisi de tüzükteki maddenin aksine aynı gün içinde seçildi. O dönem Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda 20 Mayıs 2017 Cumartesi günü yapılan kongreye 3 binin üzerinde kulüp üyesinden 103'ü katıldı. Tek aday olması ve katılımın azlığı nedeniyle tüzük gereği 21 Mayıs Pazar günü yapılması gereken yönetim seçimi cumartesi gününe alındı.



O kongrede denetim kurulu, hazırladıkları raporda Altuğ'un eski yönetimininin tüzükteki yıllık yüzde 3 borçlanma yetkisini aştığını vurgulamış, ancak yönetim, genel kurul üyeleri tarafından ibra edilmişti. Karşıyaka, Altuğ döneminde 15 Kasım ve 28 Aralık 2017 tarihlerinde de iki kez şirketleşme kongresi düzenledi. Kulüpte 20 Ocak'taki son kongrede Turgay Büyükkarcı'nın tüzük gereği genel kuruldan 1 gün önce divan kuruluna sunduğu yönetim listesine, listenin mesai bitiminde teslim edildiği iddiasıyla tutanak tutturulmaya çalışılmıştı.