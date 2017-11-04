Eski başkan domuzlara tuzak hazırlarken kendisini vurdu

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Acıpayam İlçesi\'nde oturan eski belediye başkanı ve mevcut belediye meclis üyesi 71 yaşındaki İbrahim Aday, bahçesindeki ürünleri yiyen domuzlara tüfekle tuzak hazırlarken, yanlışlıkla kendisini vurdu. Karnından ağır yaralanan Aday, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, bugün saat 11.00 sıralarında, Kumafşarı Mahallesi\'nde meydana geldi. Kumafşarı, mahalle statüsüne alınmadan önceki dönemlerde belde belediye başkanlığı yapan, mevcut Acıpayam Belediye Meclis Üyesi İbrahim Aday, tarlasındaki ürünleri yiyen domuzlarla mücadele etmek için tuzak kurmak istedi. Tüfekle tarlasına domuz tuzağı kuran Aday, silahın aniden ateş almasıyla karnından yaralandı. Yakınlarının haber vermesiyle olay yerine gelen ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Aday\'ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.